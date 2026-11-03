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Tekno

iPhone 18 Pro Max Kalahkan Galaxy S26 Ultra, Streaming YouTube Tahan 2,5 Jam Lebih Lama

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Penulis: Budi Miank
Pengiriman sejumlah varian iPhone 18 Pro Max mundur hingga Oktober.(Dok. Apple)
iPhone 18 Pro Max mencatat waktu pemutaran YouTube lebih panjang dibandingkan Samsung Galaxy S26 Ultra.(Dok. Apple)


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PONTIANAK POST – iPhone 18 Pro Max menunjukkan keunggulan atas Samsung Galaxy S26 Ultra dalam pengujian daya tahan baterai untuk memutar video YouTube. 

Ponsel terbaru Apple itu mampu bertahan selama 12 jam 6 menit, sedangkan flagship Samsung hanya mencapai 9 jam 36 menit.

Hasil pengujian menunjukkan selisih waktu sekitar 2 jam 30 menit. Kedua perangkat menjalani tes dengan tingkat kecerahan layar dan konten video yang sama.

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Temuan ini memperlihatkan bahwa iPhone 18 Pro Max memiliki daya tahan lebih panjang untuk aktivitas streaming video. 

Hasil serupa juga terlihat dalam pengujian yang dilakukan kreator konten teknologi Mrwhosetheboss. 

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Dalam pengujiannya, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max sama-sama mengungguli Galaxy S26 Ultra.

Salah satu faktor yang memengaruhi hasil tersebut adalah kapasitas baterai. iPhone 18 Pro Max versi eSIM dibekali baterai 5.567 mAh, sementara Galaxy S26 Ultra memiliki kapasitas 5.000 mAh.

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Dengan demikian, kapasitas baterai iPhone 18 Pro Max hampir 10 persen lebih besar dibandingkan ponsel flagship Samsung tersebut.

Samsung masih mempertahankan kapasitas 5.000 mAh pada lini Ultra sejak generasi Galaxy S20. 

Sementara itu, Apple secara bertahap meningkatkan kapasitas baterai pada model Pro Max, meskipun terdapat beberapa pengecualian.

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Editor : Budi Miank
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