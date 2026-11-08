Adu Kamera iPhone Duo dan Galaxy Z Fold 8, Mana Lebih Unggul?

PONTIANAK POST - Apple dan Samsung menawarkan pendekatan berbeda dalam menghasilkan foto melalui dua ponsel lipat andalan mereka, iPhone Duo dan Galaxy Z Fold 8.

Meski sama-sama mengusung dua kamera belakang, hasil jepretan keduanya memperlihatkan karakter warna dan ketajaman yang tidak sepenuhnya sama.

Dalam sebuah pengujian itu, iPhone Duo cenderung menghasilkan foto dengan warna lebih hangat, kaya, dan kontras yang lebih dalam.

Sementara Galaxy Z Fold 8 lebih sering menampilkan gambar yang terang dengan detail tajam, meskipun pada sejumlah kondisi detail halusnya tidak selalu terjaga.

Dari sisi spesifikasi, iPhone Duo dibekali kamera utama 48 megapiksel dan ultrawide 48 megapiksel.

Advertisement Samsung Galaxy Z Fold 8 membawa kamera utama 50 megapiksel dan ultrawide 50 megapiksel.

Keduanya juga memiliki kamera depan pada layar luar dan layar bagian dalam. iPhone Duo menggunakan kamera selfie 12 megapiksel di layar luar, sedangkan Galaxy Z Fold 8 dibekali kamera selfie 10 megapiksel pada kedua layar.

Namun, ada satu keterbatasan yang sama-sama dimiliki kedua perangkat tersebut. Keduanya tidak mempunyai kamera telefoto khusus.

Artinya, kemampuan zoom optik tidak menjadi keunggulan utama, terutama jika dibandingkan dengan ponsel premium nonlipat seperti iPhone 18 Pro dan Galaxy S26 Ultra.

Dalam pengujian foto lanskap, iPhone Duo dinilai lebih baik mempertahankan detail pada bangku dan lantai batu serta menghasilkan warna hijau yang lebih pekat.