Xiaomi 18 Pro dan Pro Max Rilis Global 17 November, Ini Bocoran Spesifikasinya

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PONTIANAK POST - Xiaomi memastikan peluncuran global Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max pada 17 November 2026 di Paris, Prancis. Kedua smartphone flagship tersebut sebelumnya diperkenalkan di China pada September dan kini bersiap memasuki pasar internasional.

Acara peluncuran dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 waktu Paris atau 20.00 WIB. Xiaomi juga menyiapkan siaran langsung melalui kanal YouTube dan akun X resminya.

Jadwal Peluncuran Global Xiaomi 18 Pro Series

Kepastian tanggal peluncuran ini mengakhiri penantian setelah Xiaomi sebelumnya hanya mengumumkan bahwa seri Xiaomi 18 Pro akan memasuki pasar global pada November 2026.

Acara di Paris juga akan menghadirkan sejumlah pengumuman lain. Namun, perusahaan belum mengungkap produk atau teknologi tambahan yang akan diperkenalkan.

Salah satu fitur yang menjadi sorotan adalah layar sekunder di bagian belakang atau Back Display. Xiaomi menyebut fitur tersebut dirancang untuk mendukung fotografi dan memberikan fungsi tambahan bagi pengguna.

Spesifikasi Layar Xiaomi 18 Pro dan Pro Max

Mengacu pada spesifikasi versi China, Xiaomi 18 Pro menggunakan layar OLED berukuran 6,4 inci. Sementara itu, Xiaomi 18 Pro Max hadir dengan layar lebih besar, yakni 6,9 inci.

Keduanya mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 4.000 nit.

Kedua model juga dilengkapi layar sekunder di bagian belakang. Xiaomi 18 Pro memiliki ukuran 2,7 inci, sedangkan Pro Max menggunakan layar 2,9 inci.

Untuk performa, Xiaomi 18 Pro versi China ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 6. Adapun Xiaomi 18 Pro Max menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yang memiliki kemampuan lebih tinggi.

Keduanya menjalankan sistem operasi HyperOS 4 dan dilengkapi sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Kamera Leica dengan Sensor Utama 200 MP

Sektor fotografi menjadi salah satu keunggulan Xiaomi 18 Pro Series melalui kolaborasi dengan Leica.

Kedua smartphone dibekali tiga kamera belakang yang terdiri atas:

Kamera utama 200 MP.

Kamera ultrawide 50 MP.

Kamera periskop telefoto 200 MP.

Untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video, tersedia kamera depan 50 MP.

Baterai Xiaomi 18 Pro dan Pro Max Berbeda

Kapasitas baterai menjadi salah satu pembeda kedua model. Xiaomi 18 Pro versi China membawa baterai 7.000 mAh, sedangkan Xiaomi 18 Pro Max memiliki kapasitas lebih besar, yakni 8.500 mAh.

Keduanya mendukung pengisian daya kabel 100W dan pengisian daya nirkabel 50W.

Fitur lainnya mencakup sensor sidik jari ultrasonik di bawah layar, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, serta sertifikasi ketahanan terhadap debu dan air IP66, IP68, dan IP69.

Harga dan Spesifikasi Versi Global Masih Dinantikan

Meski tanggal peluncuran global sudah diumumkan, harga dan seluruh spesifikasi final untuk masing-masing pasar masih perlu menunggu pengumuman Xiaomi pada 17 November.

Spesifikasi yang disebutkan di atas merujuk pada model China. Karena itu, belum dapat dipastikan seluruh konfigurasi perangkat, termasuk kapasitas baterai dan teknologi pengisian daya, akan sama pada versi global.