PONTIANAK POST – Samsung kembali memperkuat pasar tablet premium melalui kehadiran Galaxy Tab S12+.

Perangkat ini menawarkan kombinasi performa tinggi, desain tipis, layar berukuran besar, dan fitur produktivitas.

Namun, harga jualnya menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan calon pembeli.

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Galaxy Tab S12+ dirancang untuk pengguna yang membutuhkan perangkat portabel dengan kemampuan mendukung pekerjaan profesional, hiburan, hingga aktivitas kreatif.

Tablet ini memiliki layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 12,6 inci dengan resolusi 2.800 x 1.752 piksel.

Advertisement Refresh rate 120Hz membuat pergerakan gambar terlihat lebih halus, baik ketika menjelajahi aplikasi maupun menikmati konten multimedia.

Salah satu keunggulan Galaxy Tab S12+ terletak pada desainnya. Perangkat ini memiliki ketebalan hanya 5,3 milimeter dengan bobot sekitar 555 gram untuk varian 5G.

Meski memiliki layar besar, dimensinya masih memungkinkan tablet dibawa bepergian tanpa terlalu membebani pengguna.

Untuk dapur pacu, Samsung membekalinya dengan chipset MediaTek Dimensity 9500 berbasis fabrikasi 3 nanometer.

Prosesor tersebut dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal mencapai 512GB.