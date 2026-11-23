

PONTIANAK POST – Realme dikabarkan tengah menyiapkan generasi terbaru smartphone kelas menengah melalui seri Realme 17 Pro dan Realme 17 Pro+.

Perangkat ini disebut membawa peningkatan besar, terutama pada kapasitas baterai yang diperkirakan mencapai 10.000 mAh.

Tak hanya baterai jumbo, salah satu model dalam seri tersebut juga dirumorkan mengusung kamera utama 200 megapiksel dan lensa telefoto periskop dengan kemampuan zoom optik 3,5 kali.

Advertisement Baca Juga: Bukan Sekadar Ganti Desain, iPhone 20 Pro Dirumorkan Bawa Kamera 200 MP dan Teknologi Layar Futurist

Mengutip laporan Cashify, sejumlah spesifikasi kedua perangkat mulai terungkap melalui bocoran informasi yang beredar. Namun, Realme belum mengonfirmasi spesifikasi maupun jadwal peluncurannya.

Realme 17 Pro dan 17 Pro+ diperkirakan membawa baterai berkapasitas sekitar 10.000 mAh.

Advertisement Jika terealisasi, kapasitas tersebut meningkat sekitar 43 persen dibandingkan baterai 7.000 mAh pada Realme 16 Pro.

Untuk pengisian daya, sebuah bocoran awal menyebut dukungan fast charging 80 watt. Namun, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi dan belum jelas apakah berlaku untuk kedua model.

Sektor fotografi juga menjadi perhatian. Realme 17 Pro versi standar diperkirakan menggunakan kamera utama 50 MP yang dipadukan sensor ultrawide 8 MP.

Sementara itu, model kelas atas yang diduga merupakan Realme 17 Pro+ disebut membawa kamera utama 200 MP dan kamera telefoto periskop 50 MP dengan zoom optik 3,5 kali.

Kamera ultrawide juga diperkirakan tersedia. Meski demikian, identitas perangkat yang menggunakan konfigurasi kamera tersebut belum dipastikan.