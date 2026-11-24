

PONTIANAK POST - Samsung Galaxy Z Fold8 dan Galaxy Z Fold8 Ultra hadir dengan karakter berbeda meski sama-sama mengusung desain smartphone lipat premium.

Model reguler menawarkan bodi lebih ringan, sedangkan versi Ultra membawa layar lebih besar, kamera lebih lengkap, dan baterai berkapasitas lebih tinggi.

Mengutip Droid Life, harga awal Galaxy Z Fold8 di Amerika Serikat mencapai Rp31,7 juta. Sementara Galaxy Z Fold8 Ultra dibanderol Rp35 juta.

Galaxy Z Fold8 memiliki bobot 201 gram dengan layar utama 7,6 inci dan layar luar 5,5 inci. Desainnya lebih lebar dan ringkas sehingga nyaman digunakan dengan satu tangan.

Sebaliknya, Galaxy Z Fold8 Ultra memiliki bobot 215 gram. Perangkat ini membawa layar utama 8 inci dan layar luar 6,5 inci.

Advertisement Layar Ultra lebih cocok untuk pengguna yang sering menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, membaca dokumen, atau bekerja dengan tampilan luas.

Perbedaan paling mencolok terdapat pada sektor fotografi. Galaxy Z Fold8 menggunakan dua kamera belakang, masing-masing 50 MP untuk kamera utama dan ultrawide.

Galaxy Z Fold8 Ultra menawarkan konfigurasi tiga kamera, terdiri atas sensor utama 200 MP, ultrawide 50 MP, serta telefoto 10 MP dengan kemampuan zoom optik 3 kali.

Kelengkapan tersebut membuat varian Ultra lebih fleksibel untuk memotret objek dari berbagai jarak.

Galaxy Z Fold8 dibekali baterai 4.800 mAh, sedangkan versi Ultra memiliki kapasitas 5.000 mAh. Keduanya mendukung pengisian kabel 45 watt dan nirkabel 20 watt.