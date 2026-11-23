

PONTIANAK POST – Apple dan Samsung kembali bersaing di pasar ponsel lipat premium.

iPhone Duo dan Galaxy Z Fold8 menawarkan layar besar, desain fleksibel, serta teknologi kelas atas. Namun, keduanya memiliki keunggulan berbeda yang bisa menentukan pilihan konsumen.

Laporan MacRumors menyoroti perbedaan desain, performa, kamera, ketahanan, hingga fitur produktivitas kedua perangkat.

Galaxy Z Fold8 memiliki bobot sekitar 201 gram, jauh lebih ringan dibanding iPhone Duo yang mencapai 254 gram. Ponsel Samsung juga lebih tipis, baik saat dilipat maupun dibuka.

Keduanya menggunakan layar utama berukuran 7,6 inci. iPhone Duo menawarkan material premium dan layar bertekstur matte yang membantu mengurangi pantulan serta menyamarkan lipatan layar.

Advertisement Apple juga mengantongi keunggulan ketahanan dengan sertifikasi IP68. Sementara Galaxy Z Fold8 memiliki sertifikasi IP48, yang perlindungan terhadap debunya lebih terbatas.

iPhone Duo dibekali kamera utama 48 megapiksel dan ultrawide 48 megapiksel. Galaxy Z Fold8 menggunakan dua kamera 50 megapiksel untuk fungsi serupa.

Samsung menawarkan perekaman video 8K dan fitur pengisian daya nirkabel terbalik untuk aksesori.

Sebaliknya, iPhone Duo mendukung Apple Pencil USB-C, memberikan opsi tambahan bagi pengguna untuk mencatat maupun menggambar.

Galaxy Z Fold8 dibanderol mulai Rp31,7 juta. iPhone Duo dijual Rp33,4 juta.