PONTIANAK POST – JUST CORSECA memperluas jajaran perangkat audionya dengan meluncurkan dua speaker Bluetooth portabel terbaru, yakni JC ROXX (JST 600) dan JC JAGUAR (JST 602).

Kedua perangkat tersebut menawarkan fitur dan kapasitas baterai berbeda. JC ROXX mengutamakan daya tahan pemakaian, sedangkan JC JAGUAR hadir dengan tambahan kontrol sentuh dan koneksi khusus untuk gitar.

Kedua speaker ini sama-sama dibekali konektivitas Bluetooth 5.3 untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel.

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JC ROXX Tawarkan Pemutaran Musik hingga 10 Jam

JC ROXX (JST 600) menjadi model dengan harga lebih terjangkau. Speaker ini dibekali baterai berkapasitas 4.000mAh yang diklaim mampu memutar musik hingga 10 jam dalam sekali pengisian daya.

Advertisement Perangkat tersebut juga mendukung pengisian melalui port USB Type-C. Kombinasi baterai dan konektivitas nirkabel membuat JC ROXX ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, perjalanan, hingga hiburan di luar ruangan.

JC JAGUAR Punya Koneksi Gitar

Sementara itu, JC JAGUAR (JST 602) diposisikan sebagai model dengan fitur lebih lengkap. Speaker ini membawa baterai berkapasitas 5.000mAh dengan daya tahan pemutaran hingga delapan jam.

Keunggulan lainnya terletak pada dukungan smart touch controls atau kontrol sentuh pintar. JUST CORSECA juga menyematkan jack gitar khusus yang memungkinkan pengguna menghubungkan alat musik tersebut langsung ke speaker.

Fitur ini memberikan pilihan penggunaan lebih luas, terutama bagi pengguna yang ingin memainkan musik atau melakukan pertunjukan sederhana.

JC ROXX (JST 600) dibanderol Rp1,9 juta. Adapun JC JAGUAR (JST 602) dijual seharga Rp4 juta.

Ritesh Goenka, Managing Director Damson Technologies, mengatakan kedua produk dirancang untuk menawarkan pengalaman berbeda.