

PONTIANAK POST – Xiaomi menyiapkan inovasi baru melalui Xiaomi 18 Pro Series yang terdiri dari Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max.

Lini smartphone flagship ini membawa teknologi AI-powered Back Display serta konfigurasi kamera Leica dengan dua sensor beresolusi 200 megapiksel (MP).

Xiaomi menggabungkan kemampuan fotografi profesional bersama Leica dengan layar belakang interaktif untuk menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih fleksibel.

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Salah satu fitur unggulan Xiaomi 18 Pro Series adalah AI-powered Back Display. Layar tambahan di bagian belakang ini memiliki sejumlah fungsi yang dapat dimanfaatkan pengguna.

Pengguna bisa menampilkan foto hewan peliharaan, karakter favorit, hingga gambar personal lainnya.

Advertisement Layar tersebut juga dapat digunakan sebagai pratinjau langsung ketika mengambil swafoto menggunakan kamera utama. Dengan begitu, pengguna bisa mengatur komposisi foto secara lebih leluasa.

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) pada layar belakang diklaim membantu komunikasi lintas bahasa ketika pengguna bepergian.

Pada sektor fotografi, Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max sama-sama dibekali teknologi optik Leica Summilux.

Konfigurasinya mencakup kamera utama Leica 23mm 200MP dengan sensor 1/1,28 inci dan Optical Image Stabilization (OIS), serta kamera telefoto Leica 75mm 200MP.

Keduanya juga memiliki kamera ultra-wide 17mm 50MP dan kamera depan 50MP dengan fitur autofocus.