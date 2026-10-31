Keluarga Pondasi Awal Keteladanan dan Akhlak Kepemimpinan

Oleh: Afendi, S.Pd., M.Pd.*

KELUARGA merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian, keteladanan, akhlak, dan jiwa kepemimpinan seseorang. Sebelum anak mengenal bangku sekolah, guru, maupun kehidupan masyarakat yang lebih luas, keluarga telah menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Melalui interaksi sehari-hari dengan orang tua, anak mulai mengenal kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kasih sayang, serta cara menghormati dan memperlakukan orang lain.

Dalam kehidupan modern, keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, penggunaan media sosial, perubahan pola komunikasi, serta kesibukan orang tua sering kali memengaruhi kualitas hubungan antara anggota keluarga. Tidak sedikit anak memperoleh informasi dan meniru perilaku dari lingkungan digital sebelum mendapatkan bimbingan yang memadai dari orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran keluarga tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh sekolah ataupun kemajuan teknologi.

Advertisement Pendidikan keluarga bukan sekadar memenuhi kebutuhan jasmani anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lebih jauh, pendidikan keluarga merupakan proses menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, sosial, dan kepemimpinan yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Keluarga yang mampu menghadirkan keteladanan akan memberikan dasar yang kuat bagi terbentuknya generasi berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab pendidikan keluarga memiliki landasan yang jelas. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat tersebut memberikan pesan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing anggota keluarganya menuju kehidupan yang baik.

Advertisement Keteladanan sebagai Inti Pendidikan Keluarga

Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang paling mendasar dalam membentuk karakter anak. Anak tidak hanya belajar dari nasihat yang disampaikan orang tua, tetapi juga dari perilaku yang dilihat, didengar, dan dialaminya setiap hari.

Orang tua yang mengajarkan kejujuran harus menunjukkan perilaku jujur. Orang tua yang menginginkan anak disiplin harus memberikan contoh kedisiplinan. Demikian pula, orang tua yang berharap anak tumbuh menjadi pribadi santun harus membiasakan komunikasi yang penuh penghormatan dalam lingkungan keluarga.

Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam pendidikan akhlak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir.

Prinsip keteladanan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan, yang menempatkan keteladanan sebagai salah satu metode penting dalam pendidikan anak. Pendidikan moral tidak cukup dilakukan melalui perintah dan larangan, tetapi membutuhkan konsistensi antara perkataan dan tindakan pendidik.