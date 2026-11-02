5 Zodiak Paling Beruntung Pada 1–7 November 2026: Rezeki, Karier, dan Asmara Membawa Kabar Baik

PONTIANAK POST – Memasuki pekan pertama November 2026, sejumlah zodiak diprediksi mendapatkan perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Mulai dari peluang keuangan, kemajuan karier, hubungan asmara yang semakin harmonis, hingga kabar menggembirakan dari keluarga.

Mengacu pada ramalan mingguan yang diterbitkan Hindustan Times pada (1/11/2026), ada beberapa zodiak yang memiliki prospek cukup menjanjikan sepanjang 1–7 November.

Advertisement Berikut lima zodiak yang layak mendapat perhatian karena memiliki lebih banyak peluang positif.

1. Scorpio: Peluang Finansial dan Karier Terbuka

Advertisement Scorpio menjadi salah satu zodiak dengan prospek paling menjanjikan pekan ini. Usaha yang selama ini dilakukan berpeluang menghasilkan keuntungan finansial maupun pengakuan dari lingkungan profesional.

Dukungan dari atasan dan rekan kerja juga dapat membantu menyelesaikan sejumlah urusan penting. Bagi yang menjalankan bisnis, pekan ini dinilai mendukung pembicaraan mengenai ekspansi usaha.

Dalam urusan asmara, hubungan dengan pasangan berpotensi semakin hangat. Kabar baik terkait keluarga juga menambah kebahagiaan.

2. Pisces: Kesempatan Baru Menghampiri

Pisces diprediksi menikmati suasana pekan yang cukup menggembirakan. Kepercayaan diri meningkat dan peluang dalam pekerjaan maupun bisnis terbuka melalui komunikasi serta pertemuan dengan orang-orang penting.

Bagi pekerja, konsistensi dan kemampuan menyelesaikan tugas dapat mendatangkan apresiasi. Sementara itu, pelaku usaha berpeluang menjajaki perjalanan atau kerja sama baru.

Kehidupan asmara juga menunjukkan perkembangan positif. Sebagian Pisces yang belum menikah bahkan berpeluang menerima pembicaraan serius mengenai hubungan.