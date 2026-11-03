Ramalan 12 Shio Minggu Ini: Asmara Macan Menghangat, Keuangan Anjing Perlu Dijaga

PONTIANAK POST - Pekan pertama November 2026 diprediksi membawa beragam dinamika bagi 12 shio dalam astrologi Tiongkok. Periode 2–8 November menjadi waktu untuk menyelesaikan urusan penting, memperjelas hubungan, serta mencari peluang baru dalam pekerjaan dan keuangan.

Dikutip dari YourTango, dalam artikel yang ditulis Aria Gmitter pada 2 November 2026, pekan ini diawali dengan energi Metal Dragon Destruction Day dan berakhir dengan Fire Dog Close Day pada Minggu, 8 November.

Menurut interpretasi astrologi Tiongkok yang digunakan dalam artikel tersebut, Senin dan Selasa dinilai cocok untuk memperjelas hubungan. Rabu menjadi waktu yang mendukung pertemanan baru, sedangkan Jumat dan Sabtu dianggap tepat untuk menyelesaikan pekerjaan, mengurus keperluan, serta melakukan berbagai panggilan penting.

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Berikut ramalan mingguan untuk masing-masing shio pada 2–8 November 2026.

1. Shio Tikus: Urusan Keluarga dan Karier Perlu Seimbang

Advertisement Shio Tikus diprediksi menghadapi sejumlah persoalan keluarga pada awal pekan. Mereka mungkin merasa diminta bertanggung jawab atas keputusan yang sebenarnya bukan menjadi kewenangannya.

Dalam pembacaan YourTango, Tikus disarankan menjaga batasan pribadi dan tidak terburu-buru mengambil tanggung jawab yang dapat merugikan diri sendiri.

Memasuki Rabu, persoalan tersebut diprediksi mulai menemukan jalan keluar. Tikus juga disebut lebih memahami langkah yang perlu dilakukan agar kepentingan semua pihak dapat diperhatikan.

Setelah urusan keluarga mulai mereda, perhatian mereka dapat kembali diarahkan pada pekerjaan. Akhir pekan menjadi kesempatan untuk menyelesaikan keperluan pribadi yang dapat mendukung aktivitas kerja atau pendidikan.

2. Shio Kerbau: Peluang Menambah Penghasilan Mulai Terlihat

Shio Kerbau diprediksi mulai memikirkan cara baru untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Menurut ramalan YourTango, pemilik shio ini mungkin merasa khawatir terhadap pengeluaran, tetapi tetap memiliki harapan untuk memperoleh pemasukan tambahan.