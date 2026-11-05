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Zodiak

Ada Peluang Cuan, Tapi Tak Semua Beruntung! Begini Nasib Karier 12 Shio Hari Ini

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi shio yang mendapat rezeki dari arah yang tak terduga. (MAGNIFIC)
Ilustrasi shio yang berpeluang cuan. (MAGNIFIC)

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PONTIANAK POST – Kesempatan dalam pekerjaan dan pengelolaan keuangan menjadi perhatian dalam ramalan shio Kamis, 5 November 2026.

Shio Kelinci dan Babi diprediksi memiliki momentum positif, sedangkan Shio Kambing berpeluang mendapatkan hasil melalui kerja konsisten.

Prediksi tersebut mengacu pada artikel Hindustan Times yang ditulis astrolog Dr Achary Kalki Krishnan.

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Publikasi tersebut membahas pengaruh Water Goat Day atau hari Kambing Air terhadap 12 shio dalam aspek karier, kekayaan, hubungan, dan kesehatan.

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Kelinci dan Babi Punya Peluang Mengembangkan Karier

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Shio Kelinci memperoleh kategori Excellent. Dalam urusan pekerjaan, pemilik shio ini disarankan berani menyampaikan gagasan, mengambil tanggung jawab, dan memanfaatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

Sementara Shio Babi juga memperoleh kategori Excellent. Peluang kemajuan diprediksi lebih mudah terbuka melalui inisiatif, kerja sama, dan kemampuan memimpin.

Dalam urusan keuangan, kedua shio tetap disarankan mengutamakan keputusan yang diperhitungkan daripada tindakan impulsif.

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Kambing Mengandalkan Konsistensi

Shio Kambing memperoleh kategori Good. Menurut ramalan, hari ini lebih cocok dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah berjalan dibandingkan membuka terlalu banyak proyek baru.

Dalam pengelolaan keuangan, memperhatikan anggaran, dokumen, dan kewajiban menjadi langkah yang lebih bermanfaat.

Tujuh Shio Berada dalam Kategori Stabil

Macan, Naga, Ular, Kuda, Monyet, Ayam, dan Anjing memperoleh kategori Balanced.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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