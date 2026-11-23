Ilustrasi: LPG 3 kg.

PONTIANAK POST – Pemerintah mulai mengubah rantai distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih. Seluruh komoditas bersubsidi diarahkan disalurkan melalui koperasi tersebut untuk memperbaiki ketepatan sasaran sekaligus menekan kebocoran anggaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP.

Menurut Zulkifli, pemerintah menemukan sekitar 40 persen penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Padahal, nilai anggaran subsidi hampir mencapai Rp1.000 triliun.

"Menurut kajian, itu 40 persen salah sasaran. Bayangkan, bantuan-bantuan subsidi itu nilainya hampir Rp1.000 triliun, kurang dikit," ujar Zulkifli di Jakarta, Minggu (23/11).

Jika persentase tersebut dihitung dari keseluruhan nilai subsidi, potensi anggaran yang tidak tepat sasaran bisa mendekati Rp400 triliun. Karena itu, pemerintah ingin memperbaiki sistem distribusi melalui koperasi yang berbasis pendataan warga di tingkat desa dan kelurahan.

"Ini yang kita mau perbaiki," tegas Ketua Umum PAN tersebut.

Sejumlah komoditas yang diarahkan masuk melalui KDKMP antara lain elpiji 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pupuk bersubsidi.

Koperasi juga diproyeksikan menjadi simpul pendataan kebutuhan masyarakat, termasuk untuk program bantuan pangan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan pendataan di tingkat desa, pemerintah berharap distribusi barang bersubsidi lebih sesuai dengan kebutuhan dan penerima yang berhak.

"Di Kopdes itu kan didata. (Jadi) nggak akan meleset," katanya.

Untuk elpiji 3 kilogram, misalnya, koperasi dapat menjual langsung kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Zulkifli mencontohkan, apabila harga dari tingkat distribusi Rp13.700, Kopdes dapat menjualnya Rp16.500.

Dia sekaligus membantah anggapan bahwa keberadaan KDKMP akan mematikan usaha warung dan toko kelontong milik masyarakat. Menurut dia, koperasi desa tidak dirancang menjadi ritel modern yang menjual seluruh kebutuhan harian.

KDKMP, kata Zulkifli, merupakan infrastruktur pemerintah untuk memperkuat distribusi dan pelayanan ekonomi masyarakat, bukan supermarket.

PULUHAN RIBU KOPERASI BELUM BEROPERASI

Meski pembangunan terus berjalan, kesiapan operasional KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hingga kini, pembangunan fisik koperasi tercatat mencapai sekitar 30 ribu unit di berbagai daerah. Sebanyak 26 ribu unit di antaranya telah memiliki manajer operasional.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 10 ribu koperasi sudah terisi pasokan logistik dan beroperasi penuh hingga akhir 2026.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan pembangunan fisik belum otomatis diikuti aktivitas pelayanan. Pantauan Jawa Pos di sejumlah wilayah Jakarta, Minggu (23/11), mendapati KDKMP di Kelurahan Gelora, Melawai, dan Pulo masih tutup.

Anggota Ombudsman Radian Syam juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap 14 KDKMP di enam lokasi, termasuk Jakarta Selatan.

Pengawasan mencakup model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan, digitalisasi, sosialisasi, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi. Ombudsman turut memeriksa pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi.

Dari hasil pemeriksaan, masih ditemukan persoalan lahan, akses koperasi, hingga legalitas bangunan. Radian meminta pengelola segera menyelesaikan berbagai kendala tersebut agar koperasi dapat beroperasi sesuai ketentuan.

"Pelaksanaan Koperasi Merah Putih bukan pekerjaan satu sektor kementerian/lembaga. Masyarakat setempat juga perlu berani berpartisipasi mengawasi. Kami sebatas melihat bagaimana dasar hukum Koperasi Merah Putih dijalankan atau tidak," kata Radian, Rabu (18/11).

KDKMP BUKAN PENYALUR BANSOS

Di tengah rencana perubahan distribusi tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa KDKMP bukan lembaga penyalur bantuan sosial (bansos).

Dia menjelaskan, penetapan penerima bansos tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Prosesnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kriteria masing-masing program.

Sementara itu, penyaluran bantuan tetap dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

"Kami perlu menegaskan satu hal agar tidak terjadi kesalahpahaman, KDKMP bukan lembaga penyalur bansos," ujar Saifullah dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Minggu (23/11).

Menurut Gus Ipul, KDKMP hanya disiapkan sebagai titik pengambilan bantuan yang lebih dekat dengan keluarga penerima manfaat (KPM). Mekanismenya menyerupai layanan agen perbankan yang selama ini sudah berjalan.

"Ini sebagaimana agen BNI 46 atau bank lainnya yang sudah kita kenal. Bank membuka gerai agen di KDKMP. Lalu, KDKMP menjadi titik pengambilan terdekat bagi warga," jelasnya.

Dengan skema tersebut, kewenangan dan akuntabilitas penyaluran bansos tetap berada pada bank penyalur. Perubahan hanya menyangkut lokasi pengambilan bantuan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Gus Ipul menyebutkan, skema tersebut masih dalam tahap uji coba. Sebanyak 23.025 KPM telah terdaftar di 1.061 KDKMP yang beroperasi. Dari jumlah itu, 4.510 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi anggota koperasi.

Selain itu, terdapat potensi 438.988 KPM penerima bantuan sembako dan PKH di Jawa Tengah serta Jawa Timur yang secara bertahap akan menjadi anggota KDKMP.