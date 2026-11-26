PONTIANAK POST – Nilai tukar rupiah kian tertekan. Pada perdagangan Kamis (26/11), rupiah melemah hingga menyentuh Rp18.400 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan. Jika berlangsung berkepanjangan, biaya impor bahan baku, kebutuhan industri, hingga sejumlah barang yang dikonsumsi masyarakat berpotensi ikut meningkat.

Tekanan tersebut terjadi ketika Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD241,36 miliar. Sebanyak 70,11 persen di antaranya merupakan bahan baku dan barang penolong, senilai USD169,22 miliar. Impor barang modal mencapai USD49,72 miliar, sedangkan barang konsumsi sebesar USD22,42 miliar.

Advertisement Besarnya porsi bahan baku impor membuat pelemahan rupiah berisiko menjalar ke biaya produksi. Industri yang menggunakan bahan baku, komponen, mesin, maupun bahan penolong dari luar negeri harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk memperoleh barang yang sama. Jika kenaikan biaya diteruskan kepada konsumen, harga produk di dalam negeri dapat ikut terdorong.

Dampaknya bisa dirasakan masyarakat melalui harga barang elektronik, obat-obatan, bahan pangan tertentu, hingga produk industri yang bergantung pada komponen impor. Tekanan juga berpotensi membebani pelaku usaha, terutama industri yang sulit menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat terbatas.

Bank Indonesia (BI) menjelaskan, depresiasi nilai tukar dapat menaikkan harga barang impor. Kenaikan tersebut kemudian meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mendorong inflasi. Dengan demikian, pelemahan rupiah yang berlangsung lama dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tetap.

Advertisement Pada perdagangan Kamis (26/11), rupiah ditutup melemah ke level Rp18.390 per dolar AS, dibandingkan posisi penutupan sehari sebelumnya di Rp18.303. Artinya, untuk setiap transaksi senilai USD100, kebutuhan rupiah bertambah sekitar Rp8.700 dibandingkan sehari sebelumnya, dengan asumsi menggunakan perbandingan kurs tersebut.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal dan domestik. Sentimen risk-off di pasar keuangan global serta meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS menjadi tekanan utama bagi mata uang negara berkembang.

Sentimen itu dipicu data ekonomi AS yang masih solid di tengah inflasi persisten. Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi pasar terhadap suku bunga yang lebih tinggi. Akibatnya, dolar AS semakin diminati investor dan menekan mata uang negara lain.

Dari dalam negeri, tekanan datang dari kekhawatiran pasar terhadap potensi reklasifikasi saham Indonesia yang dapat memicu aliran modal keluar (capital outflow). Kebutuhan valuta asing korporasi yang meningkat menjelang akhir bulan juga turut menekan rupiah.