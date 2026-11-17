PONTIANAK POST - Jepang kembali menghadapi ancaman monster raksasa dalam Godzilla Minus Zero.

Dua tahun setelah serangan Godzilla menghancurkan Tokyo, kemunculan King Ghidorah membawa ancaman kehancuran yang jauh lebih besar.

Monster berkepala tiga yang dikenal sebagai Monster Zero itu muncul dengan kekuatan mengerikan.

Advertisement Di saat bersamaan, Godzilla yang sebelumnya dikira telah dikalahkan ternyata masih hidup dan mampu memulihkan tubuhnya.

Dilansir dari Jawapos, kisah film ini berlangsung setelah Jepang berjuang memulihkan diri dari kehancuran akibat perang dan serangan Godzilla pada 1947.

Advertisement Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), mantan pilot kamikaze, berusaha menjalani kehidupan normal bersama Noriko Oishi (Minami Hamabe) dan anak angkat mereka, Akiko (Sae Nagatani).

Namun, kehidupan keluarga kecil tersebut kembali terganggu ketika ancaman baru muncul.

King Ghidorah membawa kehancuran

Ketegangan bermula ketika angkatan bersenjata mendeteksi fenomena alam misterius yang memengaruhi cuaca dan gravitasi bumi.

Fenomena tersebut ternyata berkaitan dengan kemunculan King Ghidorah. Monster raksasa berkepala tiga itu membawa kehancuran ke sejumlah wilayah Jepang, termasuk Matsumoto.

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Situasi semakin rumit ketika Godzilla yang sebelumnya berhasil dilumpuhkan ternyata belum benar-benar mati.