Nvidia Selidiki Dugaan Operasi Intelijen Asing yang Menargetkan CEO Jensen Huang

PONTIANAK POST - Nvidia membuka penyelidikan independen menyusul laporan yang menyebut CEO perusahaan, Jensen Huang, diduga menjadi target operasi intelijen asing yang melibatkan seorang perempuan pengusaha asal China.

Penyelidikan tersebut diumumkan pada Minggu, 8 November. Nvidia menyatakan akan menelusuri berbagai informasi terkait dugaan tersebut. Dewan direksi perusahaan juga menegaskan belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa keamanan nasional Amerika Serikat maupun rahasia perusahaan telah terancam.

Laporan yang sebelumnya diungkap The New York Times itu menyoroti dugaan kedekatan Huang dengan Alice Huang, yang dikenal pula dengan nama Huang Le. Perempuan tersebut merupakan eksekutif perusahaan pusat data Megaspeed yang berbasis di Singapura. Keduanya tidak memiliki hubungan keluarga.

Advertisement Pejabat Amerika Serikat sebelumnya dilaporkan telah memantau Alice Huang karena dugaan keterlibatannya dalam penyelundupan chip Nvidia ke China. Hasil pemantauan tersebut disebut mengarah pada kesimpulan bahwa perempuan itu diduga bertindak sebagai aset intelijen Beijing dengan menyampaikan informasi komersial.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menanggapi kabar tersebut. Saat ditanya wartawan, Trump menyebut Huang sebagai sosok terhormat dan mengaku belum mendengar adanya tindakan salah yang dilakukan CEO Nvidia tersebut. Trump juga menyatakan tidak keberatan jika Huang mendampinginya dalam rencana perjalanan ke Asia.

Di sisi lain, sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik meminta Huang menghadiri pengarahan tertutup bersama komite urusan luar negeri dan intelijen DPR Amerika Serikat. Pertemuan tersebut direncanakan membahas sistem keamanan Nvidia dalam menghadapi ancaman spionase asing serta dugaan hubungan Huang dengan perempuan pengusaha tersebut.

Advertisement Dewan direksi Nvidia menyatakan tetap percaya terhadap kepemimpinan Huang. Namun, perusahaan menegaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat tetap menjadi prioritas.

Nvidia juga menyampaikan bahwa Huang mendukung proses penyelidikan dan bersedia memberikan kerja sama penuh untuk mengungkap persoalan tersebut.

Dalam perkembangan lainnya, sebuah draf surel yang dilaporkan dikirim Huang kepada karyawan mengungkap adanya hubungan romantis antara dirinya dan perempuan tersebut. Huang juga disebut menerima tanggung jawab atas konsekuensi hubungan itu. Dalam pesan tersebut, ia mengakui, “Tidak ada alasan untuk apa yang telah saya lakukan.”

Kasus ini turut menyoroti kebijakan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan canggih Amerika Serikat ke China. Pemerintah Amerika Serikat selama ini mengkhawatirkan risiko keamanan nasional, termasuk kemungkinan teknologi sensitif masuk ke pasar China melalui jalur tidak resmi.