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Kayong Utara

Sekda Kayong Utara Pimpin Evaluasi ProSN, OPD Diminta Pastikan Keakuratan Data dan Capaian Program

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Penulis: Danang Prasetyo
Rapat Pengisian Format dan Indikator Program Strategis Nasional (ProSN). (Prokopim)
Rapat Pengisian Format dan Indikator Program Strategis Nasional (ProSN). (Prokopim)

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PONTIANAK POST— Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Erwin Sudrajat, memimpin Rapat Pengisian Format dan Indikator Program Strategis Nasional (ProSN) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Senin (9/11).  

Rapat digelar guna mengevaluasi, menyelaraskan, serta memastikan keakuratan data dan capaian indikator dari berbagai Program Strategis Nasional di tingkat daerah agar selaras dengan target kebijakan pemerintah pusat.

Dalam arahannya, Erwin Sudrajat menegaskan pentingnya ketelitian serta sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengisi instrumen format maupun indikator yang telah ditetapkan. Menurutnya, keseriusan dalam pelaporan ProSN ini krusial untuk mengukur efektivitas program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

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"Pengisian format dan indikator ini harus dilakukan secara komprehensif, transparan, dan akurat. Setiap OPD terkait agar proaktif mencermati setiap target kinerja yang dibebankan sehingga progres pembangunan di daerah kita terpantau secara optimal," ujar Sekda.

Ia juga menambahkan bahwa sinkronisasi data yang baik antara pusat dan daerah akan mempermudah evaluasi berkala, sekaligus meminimalisir adanya hambatan dalam implementasi kebijakan strategis nasional di lapangan.

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Kemudian Sekda Erwin Sudrajat berharap agar pengisian data tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga program pusat tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

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"Saya harap segala teknis pengisian format pelaporan ini dapat diisi dengan benar dan akurat serta seluruh instrumen data dapat rampung sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan," tutupnya. (dan)

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Editor : Miftahul Khair
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