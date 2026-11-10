Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

PONTIANAK POST– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, memimpin langsung Rapat Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang digelar di Aula Balai Praja, Sukadana, Senin (9/11). Dalam arahannya, Erwin Sudrajat menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi daerah yang akan dibentuk dengan arah pembangunan nasional serta kebutuhan nyata masyarakat Kayong Utara.

Ia menegaskan agar setiap rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan benar-benar memiliki urgensi tinggi dan dapat diimplementasikan secara efektif, bukan sekadar memenuhi target administratif semata. Dia mengatakan penyusunan Propemperda harus dilakukan secara selektif dan terukur.

“Setiap produk hukum yang lahir dari daerah kita harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujar Sekda.

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Kemudian dia mengatakan bahwa selain membahas skala prioritas Raperda, rapat tersebut juga mengevaluasi hambatan-hambatan dalam harmonisasi regulasi sebelumnya serta memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar proses legislasi berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Rapat ini tidak hanya membahas tentang skala prioritas saja, tetapi kita juga akan mengevaluasi hambatan-hambatan dalam harmonisasi regulasi sebelumnya serta memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif sehingga proses legislasi nantinya berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.