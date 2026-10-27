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Ketapang

Bupati Ketapang Minta Desa dan Kecamatan Tidak Lengah Hadapi Kekeringan dan Karhutla

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Ahmad Sofi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin Rakor perkembangan situasi kekeringan dan Karhutla di Ketapang, Senin (26/10). (ISTIMEWA)
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin Rakor perkembangan situasi kekeringan dan Karhutla di Ketapang, Senin (26/10). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin rapat koordinasi menyikapi perkembangan situasi kekeringan dan Karhutla yang terjadi di wilayah Ketapang, Senin (26/10). Rapat yang digelar di Kantor Bupati Ketapang ini sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menghadapi kondisi tanggap darurat. Melalui rapat itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama seluruh pihak terkait menyatukan langkah dalam penanganan kekeringan dan Karhutla, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan di lapangan, hingga pengendalian dampak bencana asap terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi kekeringan dan Karhutla, demi menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang menegaskan pentingnya kewaspadaan dan respons cepat dalam penanganan karhutla. Pemerintah desa dan kecamatan diminta tidak lengah, serta segera melaporkan setiap kejadian melalui jalur koordinasi Satgas Karhutla Kabupaten Ketapang. Dengan dukungan personel BKO Polda Kalbar, sinergi seluruh pihak, termasuk perusahaan, harus terus diperkuat. Penyaluran masker dan air bersih bagi masyarakat terdampak juga perlu dipastikan berjalan dengan baik. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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