Bupati Ketapang Minta Desa dan Kecamatan Tidak Lengah Hadapi Kekeringan dan Karhutla

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin rapat koordinasi menyikapi perkembangan situasi kekeringan dan Karhutla yang terjadi di wilayah Ketapang, Senin (26/10). Rapat yang digelar di Kantor Bupati Ketapang ini sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menghadapi kondisi tanggap darurat. Melalui rapat itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama seluruh pihak terkait menyatukan langkah dalam penanganan kekeringan dan Karhutla, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan di lapangan, hingga pengendalian dampak bencana asap terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi kekeringan dan Karhutla, demi menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang.