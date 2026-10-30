DPRD Banyumas Sambangi DPRD Ketapang, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Jasmin, Kamis (29/10). Kunjungan itu kerja membahas pola hubungan pengawasan komisi dengan mitra kerja dalam mengawal keberlanjutan program kerja tahunan pemerintah daerah, khususnya di bidang pembangunan. Pembahasan mencakup sektor infrastruktur dan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, transportasi dan energi, serta pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Ini menjadi kesempatan bagi kedua lembaga untuk bertukar informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Bagi Kabupaten Ketapang, pertukaran informasi tersebut dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Pengawasan pembangunan diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran program, akuntabilitas anggaran, serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.