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Ketapang

DPRD Banyumas Sambangi DPRD Ketapang, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

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Penulis: Ahmad Sofi
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Jasmin, Kamis (29/10). (ISTIMEWA)
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Jasmin, Kamis (29/10). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Jasmin, Kamis (29/10). Kunjungan itu kerja membahas pola hubungan pengawasan komisi dengan mitra kerja dalam mengawal keberlanjutan program kerja tahunan pemerintah daerah, khususnya di bidang pembangunan. Pembahasan mencakup sektor infrastruktur dan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, transportasi dan energi, serta pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

 Ini menjadi kesempatan bagi kedua lembaga untuk bertukar informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Bagi Kabupaten Ketapang, pertukaran informasi tersebut dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Pengawasan pembangunan diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran program, akuntabilitas anggaran, serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

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Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bagian dari hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Ketapang dan DPRD Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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