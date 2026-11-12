Pengurus AJK Ketapang Periode 2026-2030 Resmi Dikukuhkan, Ahmad Sofi Tekankan Independensi

PONTIANAK POST - Pengurus Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) periode 2026-2030 dikukuhkan, Rabu (11-11). Pengukuhan dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Problem solving konflik sosial; strategi menuju iklim investasi berkelanjutan”.

Acara pengukuhan dihadiri Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, dan jajaran Forkopimda, kepala OPD dan pihak lainnya.

Ketua AJK periode 2023-206, Theo Bernadi, mengatakan AJK didirikan pada 2019. Organisasi wartawan ini dibentuk sebagai wadah silaturahmi, berkumpul, dan advokasi bagi para jurnalis. Dari dibentuknya AJK banyak memunculkan organisasi wartawan lain di Ketapang. Dia berharap AJK terus memberikan dampak positif, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat Ketapang.

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Ketua AJK periode 2026–2030, Ahmad Sofi, menyampaikan bahwa amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar. Dia menyoroti tantangan dunia jurnalistik di era digital, terutama derasnya arus informasi dan pentingnya kemampuan membedakan fakta dengan berita bohong atau hoaks.

“Hari ini, tantangan kita sebagai wartawan tidak lagi sama. Dulu, tantangan kita adalah bagaimana mendapatkan informasi. Hari ini, tantangan kita adalah bagaimana menyaring kebenaran di tengah banjir informasi, hoaks, dan algoritma,” ungkapnya.

Advertisement “Dulu, kita berjuang melawan sensor. Hari ini, kita berjuang melawan tekanan ekonomi, rendahnya kesejahteraan wartawan, dan godaan untuk menjual idealisme,” tambahnya.

Dengan amanah yang diberikan ini, dia mengaku akan menjaga marwah organisasi ini agar tetap independen, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diintimidasi.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengapresiasi kontribusi AJK selama ini. Menurutnya, AJK mempunyai beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat,“Program AJK Berbagi sangat membantu, karena memang menyasar masyarakat yang membutuhkan.”