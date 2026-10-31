Bupati Sujiwo Tekankan Optimisme dan Kekompakan ASN Kubu Raya untuk Tingkatkan Pelayanan

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta aparatur sipil negara (ASN) membangun pola pikir positif, optimisme, dan semangat kerja. Selain itu, kekompakan dan kolaborasi antarpegawai perlu diperkuat agar tugas pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Pesan tersebut disampaikan Sujiwo saat memberikan arahan dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappedalitbang) Kubu Raya di Hotel Alimoer, Sungai Raya, Kamis (29/10).

Sujiwo mengatakan, sesuatu yang terlihat sulit bukan berarti mustahil diwujudkan. Karena itu, ASN harus memiliki keyakinan dan pikiran positif dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan.

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"Kadang-kadang kita lihat secara zahir, kayaknya enggak masuk akal. Tetapi karena alam pikir kita ini dahsyat, optimismenya itu tinggi, akhirnya Tuhan itu menyertai. Karena pernah mendengar kan, bahwasanya Allah itu akan seperti prasangka hamba-Nya," kata Sujiwo.

Ia mengaku, optimisme dan semangat telah memberikan banyak pelajaran dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya mendorong ASN agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Advertisement "Kalau ilmu saya masih dangkal banget, tapi saya kenyang dengan pengalaman," ujarnya.

Menurut Sujiwo, ada tiga hal yang perlu ditanamkan setiap ASN, yakni berpikir positif, optimistis, dan memiliki semangat. Ketiganya menjadi modal penting dalam menjalankan tanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun soliditas dan kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan apabila seluruh pegawai mampu bekerja sama dan berkolaborasi.

"Kalau sudah solid, membangun kebersamaan, kompak, maka akan lebih mudah untuk kolaborasi. Karena bekerja ini paling bagus hasilnya ketika kerja itu dilakukan secara kerja sama dan kolaborasi," tegasnya.

Sujiwo berharap Bappedalitbang dapat menjadi contoh perangkat daerah yang solid dan mampu membangun budaya kerja kolaboratif. Ia juga meminta setiap pegawai memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.