130 SPPG di Kubu Raya Didorong Serap Hasil Pangan Lokal untuk Program MBG

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendorong penguatan sinergi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan bahan pangan untuk operasional SPPG dapat dipenuhi dari potensi produksi daerah. Selain menjamin ketersediaan pasokan, keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, mengatakan daerah tersebut memiliki potensi besar di sektor pangan. Bahkan, Kubu Raya dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Sambas.

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Karena itu, pemetaan antara kapasitas produksi dan kebutuhan pangan masing-masing SPPG perlu dilakukan secara terukur. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat setempat dapat terserap secara optimal untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

Menurut Yusran, kebutuhan bahan pangan untuk operasional SPPG di Kubu Raya seharusnya menjadi peluang bagi produsen lokal. Namun, peluang tersebut perlu didukung pencocokan data produksi dan kebutuhan agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

Advertisement "Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG dan SPPG di Kubu Raya, ini menjadi tanda tanya besar jika kita tidak bisa memenuhi sehingga harus mengambil dari luar. Karena itu, produksi yang sudah ada perlu kita cocokkan dengan kebutuhan," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Business Matching Penguatan Sinergi Rantai Pasok SPPG, KDKMP/BUMD, dan UMKM Lokal dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Kabupaten Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kubu Raya seluas 20.620 hektare. Sementara itu, luas baku sawah (LBS) di daerah tersebut mencapai sekitar 28.000 hektare.

Potensi tersebut menjadi salah satu modal penting untuk mendukung ketersediaan pangan bagi sekitar 130 SPPG yang beroperasi di Kubu Raya. Namun, pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, serta kesinambungan pasokan.

Selain komoditas pertanian, Yusran juga mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan menu MBG. Beberapa komoditas yang dinilai berpotensi dikembangkan antara lain ikan air tawar, ubi jalar, dan daun kelor.