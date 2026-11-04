Pejabat Administrator Kubu Raya Diminta Tingkatkan Kompetensi Manajerial dan Kualitas Pelayanan Publ

PONTIANAK POST - Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diminta terus meningkatkan kemampuan manajerial, organisasi, dan komunikasi untuk menjawab tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, pejabat administrator merupakan calon pemimpin birokrasi ke depan. Karena itu, mereka harus memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini sangat-sangat penting. Karena sumber daya yang kita dapat memang harus dimanajemen sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Itu membutuhkan aparatur yang memiliki knowledge dan skill,” kata Yusran saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunikasi Manajerial bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, di Hotel Alimoer, Sungai Raya, Senin (3/11).

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Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) pada dasarnya telah memiliki potensi yang baik karena melewati proses seleksi yang ketat. Namun, potensi tersebut tetap perlu dikembangkan agar mampu mengikuti dinamika perubahan dan memenuhi harapan masyarakat.

“ASN ini sudah memiliki potensi di atas rata-rata. Kalau tidak di atas rata-rata, tidak mungkin lulus sebagai ASN. Tapi potensi yang ada ini perlu terus di-upgrade, terlebih menghadapi dinamika perubahan dan ekspektasi masyarakat yang tinggi,” tuturnya.

Advertisement Yusran berharap bimtek tersebut dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola organisasi, menjalankan manajemen, serta membangun komunikasi sebagai pimpinan.

Dia meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan itu untuk meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam mengelola sumber daya birokrasi yang terbatas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.