Sempat Diamankan dan Viral, Pria di Pasar Sayur Ternyata Tak Terlibat Pembunuhan Tufa

PONTIANAK POST – Seorang pria yang sempat diamankan di pasar sayur tak jauh dari lokasi pembunuhan Tufa Khairuni (15), siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya, ternyata tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Namanya terseret setelah tersangka H (27) memberikan keterangan yang mengarahkan kecurigaan kepada pria tersebut.

Video penangkapan dua pria, termasuk pria di pasar sayur itu, sempat beredar dan viral di media sosial. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa ada dua orang yang terlibat dalam pembunuhan di Gang Amalia, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Senin (9/11) dini hari.

Advertisement Namun, Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson menegaskan hanya H yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pria kedua tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang menewaskan Tufa.

Rensa menjelaskan, awalnya H menyebut pria tersebut sebagai orang yang dititipi sepeda motor hasil curian. Keterangan itu kemudian didalami penyidik melalui pemeriksaan dan konfrontasi.

Hasilnya, polisi tidak menemukan bukti keterlibatan pria tersebut. Bahkan, yang bersangkutan mengaku tidak bertemu H selama beberapa hari sebelum kejadian.

Advertisement “Jadi ada dua orang dalam video tersebut, satunya resmi tersangka dan yang satu lagi hanya dijadikan alibi oleh tersangka H untuk mengelabui petugas,” tegas Rensa saat konferensi pers di Mapolres Kubu Raya, Selasa (10/11).

Menurut Rensa, keterangan H mengenai pria kedua tersebut tidak terbukti. Polisi memastikan pria itu tidak terlibat dalam pencurian maupun kekerasan terhadap korban.

Kasus ini bermula ketika H diduga mencuri sepeda motor milik warga yang rumahnya berada di sebelah rumah korban. Setelah itu, tersangka masuk ke rumah Tufa dan mengambil telepon genggam milik korban yang sedang tertidur.

Saat Tufa terbangun dan berusaha mempertahankan ponselnya, H diduga mengeluarkan pisau dan menikam korban beberapa kali. Tufa sempat merangkak keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan, tetapi nyawanya tidak tertolong.