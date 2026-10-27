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Kuliner

Super Lembut dan Lumer! Resep Puding Silky Mangga Pakai Buah Asli, Segarnya Juara

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Penulis: Silvina
Puding silky mangga bertekstur lembut dengan warna kuning menggoda, cocok disajikan dingin sebagai hidangan penutup keluarga.
Puding silky mangga bertekstur lembut dengan warna kuning menggoda, cocok disajikan dingin sebagai hidangan penutup keluarga.

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PONTIANAK POST — Puding menjadi salah satu pilihan dessert yang mudah dibuat di rumah. Jika ingin mencoba rasa buah yang segar, puding silky mangga bisa menjadi pilihan dengan perpaduan mangga asli, susu, dan jeli yang menghasilkan tekstur lembut.

Resep Puding Silky Mangga yang dibagikan Shanty Yuniar melalui Cookpad menggunakan 300 gram mangga yang dihaluskan, susu UHT, agar-agar, serta jeli rasa mangga. Bahan-bahan tersebut dimasak bersama hingga mendidih sebelum dituangkan ke dalam cetakan.

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Resep ini menghasilkan sekitar 12 cup dengan waktu pembuatan kurang lebih 90 menit, termasuk proses menunggu puding mengeras. Sajian ini cocok dinikmati dalam keadaan dingin sebagai pencuci mulut setelah makan atau camilan di rumah.

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Bahan Puding Silky Mangga

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Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat puding mangga:

  • 300 gram mangga matang
  • 1 bungkus agar-agar tanpa rasa
  • 1 bungkus Nutrijell rasa mangga
  • 500 mililiter susu UHT
  • 10 sendok makan gula pasir
  • 2 sendok teh tepung maizena
  • 600 mililiter air
  • Garam secukupnya
  • Fruit acid dari kemasan jeli, jika tersedia dan sesuai petunjuk produk

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Pilih mangga matang dengan aroma harum dan rasa manis agar cita rasa buah lebih terasa. Tingkat kemanisan dapat disesuaikan dengan jenis mangga yang digunakan.

Cara Membuat Puding Silky Mangga

1. Haluskan buah mangga

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Kupas mangga, pisahkan daging buah dari bijinya, kemudian potong kecil-kecil. Blender hingga menjadi jus atau puree yang halus.

Pastikan tidak ada serat atau potongan buah berukuran besar yang tersisa agar tekstur puding lebih lembut saat disantap.

2. Campurkan bahan kering

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Editor : Silvina
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