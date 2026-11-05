Resep Pepes Udang ala Devina Hermawan,  Perpaduan Santan dan Kemangi yang Menggugah Selera

PONTIANAK POST – Resep pepes udang ala Devina Hermawan bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Menggunakan udang segar, racikan bumbu rempah, santan, serta daun kemangi, hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan aroma khas daun pisang.

Resep yang disebut sebagai salah satu favorit keluarga tersebut berasal dari sang mama. Devina Hermawan membagikan cara membuat pepes udang melalui video YouTube Shorts yang tayang pada 3 Maret 2026.

Advertisement Resep ini menghasilkan enam porsi dengan bahan utama 300 gram udang kupas. Proses pembuatannya menggunakan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, kemiri, kunyit, ketumbar, lada putih, dan minyak.

Selain bumbu rempah, bahan pelengkap yang digunakan meliputi daun bawang, kemangi, telur, santan, gula pasir, garam, penyedap, serta kaldu ayam bubuk.

Advertisement Keunikan resep pepes udang ini terletak pada perpaduan bumbu yang ditumis terlebih dahulu hingga harum sebelum dicampurkan dengan udang. Penambahan santan dan telur membantu menghasilkan adonan berbumbu yang menyatu dengan bahan utama.

Untuk membuatnya, udang terlebih dahulu dibelah bagian punggungnya, kemudian dimarinasi menggunakan baking powder. Sementara itu, seluruh bahan bumbu halus dihaluskan menggunakan blender.

Bumbu halus selanjutnya ditumis hingga harum dan mengeluarkan minyak. Setelah dingin, bumbu dicampurkan dengan udang bersama garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, penyedap, telur, dan santan.

Daun bawang serta kemangi kemudian ditambahkan ke dalam adonan dan diaduk hingga merata.

Tahap berikutnya adalah menyiapkan daun pisang sebagai pembungkus. Letakkan daun salam, irisan serai, cabai rawit merah, dan adonan udang di atas daun pisang.