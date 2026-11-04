Resep Roti Canai Berserat dan Berlapis, Teksturnya Lembut dan Gurih, Mudah Dibuat di Rumah

PONTIANAK POST – Roti Canai berlapis-lapis dengan tekstur menyerupai mi bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk keluarga. Selain memiliki cita rasa gurih dan tekstur lembut, bentuknya yang unik menyerupai serabut mi juga membuat anak-anak lebih bersemangat saat menyantapnya.

Cara membuat Roti Canai ini terbilang sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Bahkan, proses pembuatannya bisa dilakukan sendiri di rumah dengan peralatan dapur yang mudah ditemukan.

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Resep Roti Canai tersebut dibagikan melalui kanal YouTube Arina Ulfa. Dalam tutorialnya, diperlihatkan proses pembuatan roti dengan tekstur berlapis-lapis menyerupai mi.

Advertisement Untuk membuatnya, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

250 gram tepung terigu protein tinggi.

120 ml susu cair.

1 butir kuning telur.

1 sendok teh gula.

½ sendok teh garam.

3 sendok makan margarin cair.

Margarin cair secukupnya untuk olesan.

Cara Membuat Roti Canai Berlapis seperti Mi

Langkah pertama, campurkan tepung terigu, susu cair, kuning telur, gula, garam, dan margarin cair ke dalam wadah.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata, kemudian uleni sampai adonan menjadi kalis.

Setelah itu, bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Bulatkan masing-masing bagian, lalu olesi permukaannya dengan minyak atau margarin agar tidak kering.

Diamkan adonan selama beberapa waktu supaya lebih mudah dibentuk.

Selanjutnya, pipihkan adonan menggunakan rolling pin atau tangan. Pastikan adonan tidak dipipihkan terlalu tipis agar hasil akhirnya tetap lembut.