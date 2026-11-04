Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Resep Roti Canai Berserat dan Berlapis, Teksturnya Lembut dan Gurih, Mudah Dibuat di Rumah

S
Penulis: Silvina
Roti Canai berlapis-lapis menyerupai mi dengan tekstur lembut dan gurih yang cocok dijadikan camilan keluarga. (DOK JAWA POS)
Roti Canai berlapis-lapis menyerupai mi dengan tekstur lembut dan gurih yang cocok dijadikan camilan keluarga. (DOK JAWA POS)

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Roti Canai berlapis-lapis dengan tekstur menyerupai mi bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk keluarga. Selain memiliki cita rasa gurih dan tekstur lembut, bentuknya yang unik menyerupai serabut mi juga membuat anak-anak lebih bersemangat saat menyantapnya.

Cara membuat Roti Canai ini terbilang sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Bahkan, proses pembuatannya bisa dilakukan sendiri di rumah dengan peralatan dapur yang mudah ditemukan.

Advertisement

Resep Roti Canai dengan Bahan Sederhana

Baca Juga: Resep Bongko Pandan Lembut dengan Kuah Santan dan Gula Merah, Nikmat Disajikan Dingin

Resep Roti Canai tersebut dibagikan melalui kanal YouTube Arina Ulfa. Dalam tutorialnya, diperlihatkan proses pembuatan roti dengan tekstur berlapis-lapis menyerupai mi.

Advertisement

Untuk membuatnya, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

  • 250 gram tepung terigu protein tinggi.
  • 120 ml susu cair.
  • 1 butir kuning telur.
  • 1 sendok teh gula.
  • ½ sendok teh garam.
  • 3 sendok makan margarin cair.
  • Margarin cair secukupnya untuk olesan.

Baca Juga: Resep Kiam Lala Khas Pontianak, Dadar Gulung Gurih dengan Isian Bengkuang dan Ebi

Cara Membuat Roti Canai Berlapis seperti Mi

Langkah pertama, campurkan tepung terigu, susu cair, kuning telur, gula, garam, dan margarin cair ke dalam wadah.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata, kemudian uleni sampai adonan menjadi kalis.

Baca Juga: Resep Sambal Chai Kue Khas Pontianak, Perpaduan Pedas Manis dan Asam yang Bikin Nagih

Setelah itu, bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Bulatkan masing-masing bagian, lalu olesi permukaannya dengan minyak atau margarin agar tidak kering.

Diamkan adonan selama beberapa waktu supaya lebih mudah dibentuk.

Selanjutnya, pipihkan adonan menggunakan rolling pin atau tangan. Pastikan adonan tidak dipipihkan terlalu tipis agar hasil akhirnya tetap lembut.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Resep Sambal Chai Kue Khas Pontianak, Perpaduan Pedas Manis dan Asam yang Bikin Nagih

Resep Sambal Chai Kue Khas Pontianak, Perpaduan Pedas Manis dan Asam yang Bikin Nagih

Sambal chai kue khas Pontianak punya cita rasa pedas, manis, dan asam. Simak bahan serta cara membuatnya sendiri di rumah.

Resep Chai Kue Khas Pontianak, Kulitnya Kenyal dan Lembut Meski Sudah Dingin

Resep Chai Kue Khas Pontianak, Kulitnya Kenyal dan Lembut Meski Sudah Dingin

Resep chai kue khas Pontianak dengan isian bengkuang dan ebi. Simak bahan, cara membuat kulit kenyal, hingga teknik mengukusnya.

Resep Kue Cokelat Ubi Cuma 2 Bahan, Tanpa Oven dan Mixer, Anak-Anak Bisa Ikut Suka!

Resep Kue Cokelat Ubi Cuma 2 Bahan, Tanpa Oven dan Mixer, Anak-Anak Bisa Ikut Suka!

Kue cokelat ubi ini hanya memakai dua bahan utama. Simak resep camilan manis tanpa oven dan mixer yang mudah dibuat di rumah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer