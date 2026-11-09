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Kuliner

Resep Odeng Ekonomis, Berbahan Tahu dan Telur, Lengkap dengan Kuah Gurih

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Penulis: Silvina
Odeng rumahan dari tahu dan telur bisa jadi camilan hemat ala Korea. Simak resep lengkap dengan kuah lobak dan saus cocolan.
Odeng rumahan dari tahu dan telur bisa jadi camilan hemat ala Korea. Simak resep lengkap dengan kuah lobak dan saus cocolan.

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PONTIANAK POST - Odeng atau fish cake yang kerap dijumpai dalam hidangan Korea ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana dan lebih ekonomis. Tidak harus menggunakan ikan, kreasi odeng rumahan ini memanfaatkan tahu, telur, wortel, dan kulit tahu sebagai bahan utamanya.

Selain lebih hemat, olahan ini bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang praktis. Adonan tahu dan telur dibungkus menggunakan kulit tahu, kemudian dikukus hingga matang dan disajikan bersama kuah lobak hangat serta saus cocolan.

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Kreasi odeng ekonomis ini dibagikan melalui kanal YouTube Merniyos. Dalam resepnya, pembuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan.

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Tahu dan Telur Jadi Bahan Utama Odeng

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Untuk membuat odeng, siapkan satu kotak tahu, satu butir telur, setengah batang wortel yang dipotong dadu kecil, serta tiga batang daun bawang yang diiris tipis.

Siapkan pula kulit tahu, kaldu bubuk, garam, lada, dan kecap ikan. Jika tidak tersedia kecap ikan, bahan tersebut bisa diganti dengan saus tiram.

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Langkah pertama, haluskan tahu menggunakan garpu atau alat penghalus. Setelah itu, masukkan telur, wortel, dan daun bawang. Tambahkan kaldu bubuk, garam, lada, serta kecap ikan atau saus tiram.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan.

Sebelum digunakan, kulit tahu sebaiknya dilap terlebih dahulu untuk mengurangi rasa asin. Selanjutnya, letakkan adonan tahu di atas kulit tahu, kemudian bungkus dan lipat sesuai bentuk odeng.

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Setelah dibungkus, tusuk menggunakan tusuk sate agar tampilannya menyerupai odeng yang biasa dijual sebagai jajanan Korea.

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Editor : Silvina
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