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Kuliner

Dikira Daging Sapi, Ternyata Gulai Daun Singkong Campur Telur, Ini Resepnya!

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Penulis: Silvina

 


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Gulai daun singkong dan telur dengan kuah santan serta rempah bisa menjadi alternatif menu harian atau suguhan acara
Gulai daun singkong dan telur dengan kuah santan serta rempah bisa menjadi alternatif menu harian atau suguhan lebaran

 

PONTIANAK POST - Sekilas terlihat seperti potongan daging sapi, tetapi siapa sangka hidangan berkuah gurih ini justru dibuat dari daun singkong dan telur. Diolah dengan bumbu rempah serta santan, gulai daun singkong ini bisa menjadi alternatif lauk yang menarik untuk disajikan saat Lebaran.

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Kreasi masakan ini menawarkan cara berbeda menikmati daun singkong. Sayuran yang biasanya diolah menjadi tumisan atau lalapan tersebut diubah menjadi potongan menyerupai daging melalui proses pencampuran telur, pengukusan, kemudian dimasak bersama kuah gulai.

Resep yang dibagikan melalui kanal YouTube indocakemandiri/shorts tersebut memperlihatkan bagaimana daun singkong muda dapat diolah menjadi hidangan yang tampilannya menyerupai lauk berbahan daging sapi.

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Daun Singkong dan Telur Jadi Pengganti Daging

Bahan utama yang perlu disiapkan adalah daun singkong muda dan tiga butir telur. Daun singkong terlebih dahulu dipetik bagian mudanya, kemudian direbus menggunakan sedikit garam hingga setengah matang dan layu.

Setelah diangkat, daun singkong langsung ditiriskan dan direndam dalam air es. Cara ini dilakukan agar warna hijaunya tetap terjaga. Jika sudah dingin, daun singkong dipotong-potong lebih pendek dan diperas untuk mengurangi kadar air.

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Selanjutnya, campurkan daun singkong dengan tiga butir telur. Remas hingga telur tercampur merata. Tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, serta sedikit tepung tapioka sebagai bahan pengikat.

Adonan kemudian dimasukkan ke dalam plastik es batu dengan ukuran sesuai selera. Tusuk-tusuk bagian atas plastik agar uap dapat keluar saat proses pengukusan.

Kukus adonan dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu hingga matang. Setelah itu, angkat dan biarkan dingin sebelum dipotong-potong.

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Editor : Silvina
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