PONTIANAK POST – Mengolah sayuran menjadi hidangan lezat bukan hanya soal memilih resep dan bumbu. Cara mencuci, memotong, memasak, hingga menyimpan sayuran juga perlu diperhatikan agar kesegaran, tekstur, dan kandungan nutrisinya tetap terjaga.

Sayuran merupakan bahan pangan yang penting dalam menu sehari-hari. Kandungan serat, vitamin, mineral, serta berbagai zat gizi lainnya membuat sayuran baik dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang.

Advertisement Namun, pengolahan yang kurang tepat bisa membuat sayuran kehilangan tekstur renyah, berubah warna, bahkan mengurangi sebagian kandungan vitamin yang sensitif terhadap panas dan air.

Dilansir dari halodoc, gar hidangan sayur tetap nikmat, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan saat memasak di rumah.

Advertisement 1. Cuci Sayuran Sebelum Dipotong

Salah satu langkah penting sebelum memasak adalah membersihkan sayuran dengan air mengalir.

Cuci sayuran terlebih dahulu sebelum dipotong untuk membantu menghilangkan tanah, debu, dan kotoran yang menempel pada permukaannya.

Hindari merendam sayuran terlalu lama karena sejumlah vitamin yang larut dalam air dapat ikut berkurang.

2. Potong Sayuran Sesuai Kebutuhan

Ukuran potongan sayuran juga memengaruhi proses memasak. Potongan yang terlalu kecil dapat membuat sayuran lebih cepat lembek ketika terkena panas.

Sebaiknya sesuaikan ukuran potongan dengan jenis masakan. Untuk tumisan, sayuran bisa dipotong agak tipis agar cepat matang, sedangkan untuk sup dapat dipotong lebih besar supaya teksturnya tetap terasa.