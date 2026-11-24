PONTIANAK POST – Membuat bolu ketan hitam yang empuk dan lembut tidak hanya bergantung pada takaran bahan. Proses mengolah adonan hingga cara menyimpan kue juga perlu diperhatikan agar hasilnya tetap nikmat.

Bolu ketan hitam dikenal memiliki aroma khas dan tekstur yang cenderung lebih padat dibandingkan bolu berbahan tepung terigu. Namun, dengan pemilihan bahan dan teknik pengolahan yang tepat, kue ini bisa menghasilkan tekstur lembut serta kelembapan yang terjaga.

Advertisement Melalui laman resminya, Rich's membagikan sejumlah tips untuk mendapatkan bolu ketan hitam dengan hasil maksimal.

1. Gunakan Tepung Ketan Hitam Berkualitas

Advertisement Pemilihan tepung menjadi salah satu faktor penting dalam membuat bolu ketan hitam. Gunakan tepung ketan hitam yang masih segar dan memiliki tekstur halus.

Tepung berkualitas membantu menghasilkan warna pekat alami, menjaga aroma khas ketan, serta membuat adonan lebih mudah tercampur tanpa gumpalan.

2. Jangan Terlalu Lama Mengaduk Adonan

Kesalahan yang kerap terjadi saat membuat bolu adalah mengaduk adonan terlalu lama atau overmix.

Padahal, udara yang terperangkap dalam adonan berperan membantu menghasilkan tekstur bolu yang mengembang. Karena itu, aduk bahan secukupnya hingga tercampur rata.

Jika terlalu lama diaduk, bolu berisiko menjadi padat dan kurang mengembang.

3. Tambahkan Custard Base

Salah satu bahan tambahan yang digunakan dalam resep ini adalah Rich’s All-Purpose Custard Base.