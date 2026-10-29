Sebelum Turun ke Jalan, Polisi di Landak Dirazia Internal Duluan!

PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak menggelar pengetatan pengawasan internal melalui kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap seluruh personel. Langkah disipliner ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian dukungan instansi dalam menyukseskan pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026.

Pemeriksaan mendadak ini berfokus pada pengecekan menyeluruh, mulai dari validitas kelengkapan administrasi pribadi (seperti SIM, KTP, KTA, dan STNK), kerapian sikap tampang, kesesuaian atribut seragam dinas, hingga kelaikan teknis kendaraan bermotor baik milik dinas maupun pribadi.

Mewakili Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, Iptu Marantika menegaskan bahwa penegakan aturan internal mutlak dilakukan terlebih dahulu sebelum aparat turun ke lapangan untuk menertibkan masyarakat.

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“Penegakan disiplin dimulai dari diri sendiri. Setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam sikap, penampilan, kelengkapan administrasi, maupun kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polres Landak untuk mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab,” ujar Iptu Marantika menyampaikan pesan Kapolres Landak.

Melalui giat Gaktibplin yang intensif ini, setiap abdi negara di lingkungan Polres Landak diharapkan senantiasa siaga menjaga integritas performa, etika kepolisian, serta memastikan tidak ada pelanggaran administrasi sekecil apa pun yang luput dari pengawasan.