PONTIANAK POST – Warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi cuaca buruk. Polisi mengingatkan warga segera mengungsi jika kondisi lingkungan mulai membahayakan.

Imbauan tersebut disampaikan anggota Polsubsektor Jelimpo saat menyambangi warga, Rabu (25/11). Petugas mengingatkan masyarakat untuk memantau kondisi lingkungan, terutama peningkatan debit air sungai dan tanda-tanda pergerakan tanah.

Advertisement Warga juga diminta tidak memaksakan diri bertahan di rumah apabila situasi sudah mengancam keselamatan. Mengungsi ke lokasi yang lebih aman harus menjadi prioritas.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Ps. Kapolsek Ngabang AKP Sunarli mengatakan, kegiatan sambang tersebut merupakan upaya kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

“Jangan menunggu keadaan semakin parah untuk menyelamatkan diri. Jika kondisi sudah mengancam, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

Advertisement Dia juga mengajak warga saling mengingatkan dan segera melaporkan kepada petugas jika menemukan tanda-tanda bencana atau kondisi yang berpotensi membahayakan.