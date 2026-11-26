Kegiatan pemantauan debit air Sungai Menyuke dilakukan oleh Aipda Aipda Eko Muslimin pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 sekitar pukul 11.50 Wib di wilayah Kecamatan Menyuke.

Advertisement PONTIANAK POST – Ketinggian air Sungai Menyuke di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, mengalami kenaikan. Polisi memantau kondisi sungai untuk mengantisipasi banjir yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan warga.

Pemantauan dilakukan anggota Polsek Menyuke, Aipda Eko Muslimin, Rabu (25/11), sekitar pukul 11.50 WIB. Petugas memeriksa kondisi dan ketinggian air sungai guna memastikan situasi di sekitar permukiman warga.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Kapolsek Menyuke IPTU I Nyoman Astika mengatakan, pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan debit dan ketinggian air Sungai Menyuke, khususnya di Desa Darit.

Advertisement Dia mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Polisi juga siap membantu warga jika ketinggian air terus meningkat dan membutuhkan evakuasi.