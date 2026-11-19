PONTIANAK POST – Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Melawi mendapat layanan tambahan. Masyarakat yang datang untuk membuat maupun memperpanjang SIM di Kantor Bupati Melawi, Rabu (18/11/2026), juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Polres Melawi.

Layanan terpadu tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026. Selain mempermudah masyarakat mengakses pelayanan administrasi SIM, kepolisian memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan calon pengendara.

Advertisement Pelayanan kesehatan diselenggarakan Satgas Bantuan Operasi (Banops) melalui Sub Satgas Kesehatan. Kehadirannya melengkapi program Pelayanan SIM Bersama Masyarakat yang digelar di lingkungan Kantor Bupati Melawi.

Langkah ini sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan surat-surat kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan. Kondisi fisik pengendara juga memiliki peran penting dalam mencegah kecelakaan.

Kasatgas Humas Operasi Zebra Kapuas 2026 Polres Melawi Aipda Arbain mengatakan, pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional sekaligus bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.

Advertisement "Operasi Zebra Kapuas 2026 bukan hanya tentang penegakan aturan lalu lintas. Kami juga ingin menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui Sub Satgas Kesehatan, masyarakat yang datang mengurus SIM juga mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan," ungkap Arbain.

Menurut dia, pendekatan pelayanan terpadu menjadi salah satu upaya Polres Melawi mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Operasi kepolisian diharapkan tidak hanya dirasakan melalui pengawasan dan penindakan pelanggaran, tetapi juga melalui layanan yang memberikan manfaat secara langsung.

Dia menambahkan, kesehatan dan keselamatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas berlalu lintas. Pengendara perlu memastikan tubuh dalam kondisi sehat dan prima sebelum melakukan perjalanan.

Kondisi tubuh yang tidak fit dapat memengaruhi konsentrasi, kewaspadaan, dan kemampuan merespons situasi di jalan. Karena itu, masyarakat diingatkan tidak memaksakan diri berkendara ketika sedang sakit, kelelahan, atau mengantuk.