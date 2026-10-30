Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mempawah

Beranda Imigrasi Hadir di MPP Mempawah, Warga Lebih Mudah Mengurus Paspor

W
Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Para jurnalis saat mewawancarai Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Yamin, didampingi Kepala DPMKUKMPTSP Mempawah Rudi saat meresmikan Beranda Imigrasi di Mal Pelayanan Publik, Kepala Subseksi YanVerdokim Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah, Dwi Septianto, dan perwakilan Dinas Dukcapil Mempawah.
Para jurnalis saat mewawancarai Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Yamin, didampingi Kepala DPMKUKMPTSP Mempawah Rudi saat meresmikan Beranda Imigrasi di Mal Pelayanan Publik, Kepala Subseksi YanVerdokim Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah, Dwi Septianto, dan perwakilan Dinas Dukcapil Mempawah.

Advertisement

PONTIANAK POST — Masyarakat Kabupaten Mempawah kini semakin mudah mengurus dokumen perjalanan seiring dibukanya gerai Beranda Imigrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan PTSP Kabupaten Mempawah, Jalan Daeng Manambon. Peluncuran gerai tersebut dilakukan secara serentak secara nasional pada Rabu (28/10).

Analis Keimigrasian Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa Beranda Imigrasi berfokus memberikan kemudahan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor bagi warga negara Indonesia agar lebih dekat dan efisien.

“Ini merupakan bentuk nyata pendekatan layanan imigrasi kepada masyarakat. Selain itu, seiring pesatnya perkembangan ekonomi dan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Kijing, kami juga mengoptimalkan pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA),” ujar Yamin, yang juga masyarakat aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dengan petugas jika menemukan hal-hal terkait keberadaan orang asing di lingkungannya.

Advertisement

Baca Juga: Imigrasi Mempawah Periksa 24 WNA Kapal MT Sea Fortune di Pelabuhan Kijing

Sementara itu, Kepala DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah, Rudi, menyambut positif penambahan layanan keimigrasian tersebut. Menurutnya, fasilitas baru ini kian memperkuat peran MPP sebagai pusat pelayanan terpadu.

“Pemerintah Kabupaten Mempawah sangat bersyukur dengan hadirnya gerai ini. Sesuai regulasi KemenPAN-RB, MPP tidak hanya melayani urusan internal pemda, tetapi juga pelayanan eksternal strategis seperti paspor,” tutur Rudi. (wah)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Perkuat Tata Kelola Daerah, Kemenkum Kalbar Tuntaskan Harmonisasi Dua Regulasi Mempawah

Perkuat Tata Kelola Daerah, Kemenkum Kalbar Tuntaskan Harmonisasi Dua Regulasi Mempawah

Kemenkum Kalbar tuntaskan harmonisasi Raperda SOTK dan Raperbup Pengelolaan Kas Daerah Mempawah guna perkuat tata kelola pemerintahan.

Imigrasi Mempawah Periksa 24 WNA Kapal MT Sea Fortune di Pelabuhan Kijing

Imigrasi Mempawah Periksa 24 WNA Kapal MT Sea Fortune di Pelabuhan Kijing

Imigrasi Mempawah memeriksa 24 awak kapal MT Sea Fortune berbendera Hongkong di Pelabuhan Kijing untuk pengawasan dokumen.

Pemkab Mempawah Siapkan Normalisasi Sungai dan Sarana Evakuasi untuk Antisipasi Banjir

Pemkab Mempawah Siapkan Normalisasi Sungai dan Sarana Evakuasi untuk Antisipasi Banjir

Pemkab Mempawah siapkan normalisasi sungai, pembenahan drainase, edukasi warga, dan sarana evakuasi untuk antisipasi banjir 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer