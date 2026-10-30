Beranda Imigrasi Hadir di MPP Mempawah, Warga Lebih Mudah Mengurus Paspor

PONTIANAK POST — Masyarakat Kabupaten Mempawah kini semakin mudah mengurus dokumen perjalanan seiring dibukanya gerai Beranda Imigrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan PTSP Kabupaten Mempawah, Jalan Daeng Manambon. Peluncuran gerai tersebut dilakukan secara serentak secara nasional pada Rabu (28/10).

Analis Keimigrasian Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa Beranda Imigrasi berfokus memberikan kemudahan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor bagi warga negara Indonesia agar lebih dekat dan efisien.

“Ini merupakan bentuk nyata pendekatan layanan imigrasi kepada masyarakat. Selain itu, seiring pesatnya perkembangan ekonomi dan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Kijing, kami juga mengoptimalkan pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA),” ujar Yamin, yang juga masyarakat aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dengan petugas jika menemukan hal-hal terkait keberadaan orang asing di lingkungannya.

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Sementara itu, Kepala DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah, Rudi, menyambut positif penambahan layanan keimigrasian tersebut. Menurutnya, fasilitas baru ini kian memperkuat peran MPP sebagai pusat pelayanan terpadu.