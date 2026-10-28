Era Digital Ubah Dunia Kerja, Dekan FISIP Untan Ingatkan Generasi Muda Harus Adaptif

PONTIANAK POST - Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap dunia kerja. Sejumlah jenis pekerjaan lama mulai ditinggalkan, sementara berbagai profesi baru bermunculan mengikuti kebutuhan zaman. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda dalam menentukan arah karir mereka ke depan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Herlan, mengatakan perubahan dunia kerja saat ini berlangsung semakin cepat. Pekerjaan yang dahulu dapat ditekuni seseorang sejak awal memasuki dunia kerja hingga pensiun, kini tidak lagi menjadi gambaran umum perjalanan karir.

“Kalau dulu orang bisa bekerja di satu bidang sejak awal sampai pensiun. Sekarang, dalam dua atau tiga tahun saja, jenis pekerjaan dan sistem kerjanya bisa berubah karena perkembangan teknologi digital,” ujarnya di Pontianak, Selasa (27/10).

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Menurut Herlan, kondisi tersebut menuntut generasi muda untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Mereka tidak cukup hanya mengandalkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan, tetapi juga perlu mengembangkan keterampilan baru sesuai kebutuhan dunia kerja.

Ia menilai, perubahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, termasuk Fisip Untan. Kurikulum dan proses pembelajaran harus mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan yang relevan, sehingga lulusan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan profesi dan kebutuhan pasar kerja.

Advertisement Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk menjajaki berbagai bidang pekerjaan yang sebelumnya belum dikenal. Karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta memahami perkembangan industri dan teknologi.

Nurmala salah satu lulusan Untan menuturkan jika lapangan pekerjaan semakin kesini semakin sulit. Terlebih anak gen z untuk melihat peluang pekerjaan lebih selektif. Bahkan tidak sedikit pencari kerja yang menolak tawaran karena merasa pekerjaan tersebut belum sesuai dengan harapan.

“Semua kembali pada bagaimana seseorang membawa diri. Ketika ada tawaran pekerjaan yang belum sesuai dengan harapan, bukan berarti kesempatan itu harus langsung ditutup. Pengalaman dan proses bekerja juga bisa menjadi jalan untuk menemukan peluang yang lebih baik,” katanya.

Ia berpandangan, sekarang mesti bisa menyeimbangkan keinginan memperoleh pekerjaan sesuai minat dengan kesiapan menghadapi realitas dunia kerja. Sambil menjalani pekerjaan yang tersedia, dia terus mengembangkan kemampuan dan mencari kesempatan yang lebih sesuai dengan tujuan karir.