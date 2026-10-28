Rakyat Kalbar Kembali Hirup Udara Bersih, Hotspot Nol, Pemadaman Lanjut

PONTIANAK POST – Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi nihil di Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (28/10). Meski kondisi karhutla membaik, pemadaman masih berlanjut di sejumlah wilayah karena sisa bara api, terutama di lahan gambut, berpotensi memicu kebakaran kembali.

Ketua Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Daniel, mengatakan patroli darat dan udara tetap dilakukan untuk memastikan api padam dan mencegah kebakaran meluas.

“Dapat kita simpulkan bahwa kondisi Kalbar pada saat ini sudah relatif aman. Namun demikian, kami tetap melakukan kegiatan patroli oleh Satgas Darat di wilayah masing-masing, dan Satgas Udara di wilayah-wilayah yang telah ditentukan dalam briefing pagi,” ujarnya dalam laporan perkembangan penanganan karhutla, Rabu (28/10).

Advertisement Pemantauan BMKG melalui sistem Fire Information for Resource Management System (FIRMS), menggunakan satelit Terra, Aqua, S-NPP, dan NOAA-20 pada pukul 00.00–20.00 WIB, mencatat dua titik panas berkepercayaan menengah. Titik panas berkepercayaan rendah dan tinggi nihil.

Daniel mengatakan, helikopter dikerahkan untuk memantau wilayah selatan dan utara Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Kayong Utara. Patroli udara juga menjangkau Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Sambas, dan Mempawah.

Operasi pengeboman air (water bombing) dilanjutkan di sejumlah lokasi. Di Ketapang, pemadaman menyasar kawasan Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, serta Desa Pembedilan, Desa Air Hitam, dan Desa Natai Kuini di Kecamatan Kendawangan. Pemadaman udara juga dilakukan di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, serta Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya.

Advertisement “Meski sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi nol di Kalbar pada hari ini (kemarin), kegiatan Satgas Udara untuk melaksanakan water bombing masih kami laksanakan di beberapa tempat di Kabupaten Kayong Utara, karena masih terdapat sisa-sisa api yang harus dipadamkan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara,” jelasnya.

Hujan terjadi di Pontianak, Singkawang, Melawi, Mempawah, dan Sambas pada Rabu (28/10). Sementara itu, hujan sedang mengguyur Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Daniel berharap hujan membantu memadamkan sisa bara api, terutama di lahan gambut. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah kebakaran baru.

Kualitas Udara Bagus

Kualitas udara di sejumlah daerah Kalbar kini tidak ada yang masuk kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, apalagi berbahaya. Data pemantauan Rabu malam menunjukkan indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) di Sintang berada pada angka 11 atau kategori baik, dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 2 mikrogram per meter kubik.