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Singkawang

Tiga Kali Gempa Guncang Barat Daya Singkawang

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Ilustrasi peta lokasi tiga kejadian gempa di wilayah barat daya Singkawang berdasarkan informasi BMKG, Kamis (5/11) malam.
Ilustrasi peta lokasi tiga kejadian gempa di wilayah barat daya Singkawang berdasarkan informasi BMKG, Kamis (5/11) malam.

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PONTIANAK POST – Tiga kali gempa bumi mengguncang wilayah barat daya Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (5/11) malam. Gempa berkekuatan terbesar magnitudo 3,8 itu terjadi pukul 20.48 WIB dengan kedalaman 10 kilometer.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa pertama tercatat pukul 20.03.45 WIB dengan magnitudo 2,8.

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Episenternya berada pada koordinat 0,49 Lintang Utara dan 108,68 Bujur Timur, atau sekitar 58 kilometer barat daya Singkawang, dengan kedalaman 4 kilometer.

Gempa kedua terjadi pukul 20.48.16 WIB. BMKG mencatat kekuatannya mencapai magnitudo 3,8, berlokasi pada koordinat 0,53 Lintang Utara dan 108,61 Bujur Timur, sekitar 59 kilometer barat daya Singkawang, dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa ketiga tercatat pukul 22.01.01 WIB dengan magnitudo 2,9. Lokasinya berada di koordinat 0,49 Lintang Utara dan 108,68 Bujur Timur, sekitar 58 kilometer barat daya Singkawang, pada kedalaman 4 kilometer.

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Meski terjadi tiga kali dalam rentang waktu sekitar dua jam, getaran gempa tidak dirasakan salah seorang warga Singkawang, Agus. Ia mengaku tidak merasakan adanya guncangan selama rangkaian gempa tersebut.

“Tidak terasa getaran apa-apa. Saya juga baru tahu ada informasi gempa setelah melihat kabarnya,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, tidak ada informasi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat rangkaian gempa tersebut.

 

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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