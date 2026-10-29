Ria Norsan Minta Pemeliharaan PLTU Bengkayang Dipercepat, Target Pertengahan November

PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta pemeliharaan PLTU Bengkayang di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dipercepat agar pembangkit kembali beroperasi pada pertengahan November 2026. Langkah ini diharapkan membantu memulihkan keandalan pasokan listrik di Kalbar di tengah pemadaman bergilir yang dirasakan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Ria Norsan saat meninjau progres pemeliharaan PLTU Bengkayang, Kamis (29/10). Ia meminta manajemen PLN mengoptimalkan pekerjaan agar pembangkit dapat beroperasi lebih awal, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Advertisement “Target awalnya 54 hari atau sekitar 5 Desember. Mudah-mudahan bisa dipercepat menjadi sekitar 25 hari. Kita minta manajemen bekerja lebih cepat agar pada pertengahan November sudah bisa selesai,” ujar Ria Norsan.

Berdasarkan laporan harian, pemeliharaan serious inspection PLTU Bengkayang Unit 3 telah mencapai 35,46 persen. Capaian tersebut melampaui target rencana sebesar 34,49 persen.

Semula, pemeliharaan dijadwalkan berlangsung selama 54 hari dan rampung pada 5 Desember 2026. Namun, Ria Norsan berharap pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga kontribusi pembangkit terhadap pasokan listrik Kalbar segera kembali optimal.

Advertisement Menurutnya, percepatan perbaikan diperlukan untuk mendukung pemulihan kondisi kelistrikan sekaligus menjaga aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Keandalan pasokan listrik juga menjadi perhatian menjelang meningkatnya kebutuhan selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Ria Norsan turut mengapresiasi kesabaran masyarakat selama proses pemeliharaan berlangsung. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui perkembangan perbaikan pembangkit dan kondisi pasokan listrik.

“Kita ingin memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi kelistrikan saat ini. Harapannya, pekerjaan dapat segera diselesaikan sehingga keandalan pasokan listrik semakin baik,” katanya.

Dalam peninjauan di PT PLN Indonesia Power UBP Singkawang tersebut, Ria Norsan didampingi Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Indonesia Power Muhammad Padang Dirgantara, Vice President O&M Planning and Control III PT PLN Indonesia Power Nugraha Septa Utama Komar, Manager PT PLN Indonesia Power PLTU Bengkayang Fritz Daniel Pardomuan, serta General Manager PLN UID Kalbar Maria Goretti beserta jajaran.