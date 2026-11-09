Gubernur Bengkulu Tertarik Adopsi Program Gema Membangun Desa Milik Pemprov Kalbar

PONTIANAK POST – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan apresiasi program-program pro-rakyat yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai inspiratif dan berpotensi untuk diadopsi serta dikembangkan di Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah Gema Membangun Desa (GMD).

“Saya melihat berbagai program unggulan di Kalimantan Barat yang sangat baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya Gema Membangun Desa (GMD). Program seperti ini sangat inspiratif dan kami tertarik untuk mempelajarinya agar dapat diadopsi dan diterapkan di Provinsi Bengkulu,” ungkap Helmi Hasan belum lama ini dalam kunjungan kerjanya di Kalbar.

Selain GMD, kedua provinsi juga menjajaki peluang kerja sama di bidang pertanian, perikanan, peternakan, serta sektor potensial lainnya. Ke depan, perangkat daerah dari kedua provinsi akan berkomunikasi untuk mengidentifikasi program-program yang dapat dikerjasamakan.

Selain pertemuan di Kantor Gubernur, rombongan Pemerintah Provinsi Bengkulu juga meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Soedarso. Dalam peninjauan tersebut, Helmi Hasan mengapresiasi kebersihan lingkungan, kelengkapan fasilitas, serta pelayanan rumah sakit.

Menurut Helmi Hasan, pelayanan RSUD Soedarso menjadi salah satu referensi dalam upaya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Advertisement Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap pertemuan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menghasilkan kolaborasi konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, Kalbar terbuka untuk saling berbagi pengalaman, inovasi tata kelola pemerintahan, serta mengembangkan kerja sama, termasuk pertukaran komoditas pertanian, perikanan, hasil laut, dan peternakan.

“Semoga kunjungan ini semakin mempererat silaturahmi dan penjajakan kerja sama yang dilakukan hari ini dapat berlanjut menjadi kesepakatan konkret, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua daerah,” ungkap Ria Norsan.