Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

UWD Pontianak Gandeng Google Hadirkan Laboratorium AI Pertama di Kalbar

Marsita Riandini
Penulis: Marsita Riandini
Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak, M. Hadi Santoso
Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak, M. Hadi Santoso

Advertisement

PONTIANAK POST - Universitas Widya Dharma Pontianak akan menghadirkan Laboratorium Artificial Intelligence (AI) hasil kolaborasi strategis bersama Google dalam waktu dekat. 

Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak, M. Hadi Santoso mengatakan, laboratorium yang bekerja sama dengan Google Internasional itu akan menjadi yang  pertama  di Kalimantan Barat, dan keempat di Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat diluncurkan pada akhir November 2026.

 "Kami mendirikan laboratorium ini bukan untuk gagah-gagahan ya, atau menjadi yang pertama di Kalbar atau yang keempat di Indonesia. Tapi yang kami lihat itu ilmunya," ungkapnya, Senin (9/11). 

Advertisement

Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar dan DJKI Edukasi Kampus Widya Dharma soal Hak Cipta dan Desain Industri

Di tengah pesimisme sebagian masyarakat terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), justru Hadi menilai AI sebagai alat  yang harus dipelajari manusia.

Meskipun AI mampu melakukan berbagai hal, namun lanjut Hadi, masyarakat perlu memahami bahwa AI merupakan buatan manusia.

Advertisement

"Jadi kita harus belajar dari situ," ujarnya.

Penguasaan AI dinilai memberikan sejumlah manfaat bagi lulusan. Bukan hanya  memiliki nilai tambah di dunia kerja, tetapi  lebih siap bersaing. Dengan sertifikat penguasaan AI dari Google, lulusan UWD Pontianak  memiliki bukti kompetensi yang diakui, bukan sekedar klaim bisa menggunakan AI.

Itu sebabnya,  seluruh mahasiswa yang lulus dari UWD Pontianak ditargetkan menguasai AI yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Selain itu, lulusan diharapkan bisa fleksibel dan mampu menciptakan peluang kerja baru. 

Terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), pihaknya akan bekerja sama dengan Google untuk melaksanakan pelatihan dan sertifikasi AI. Nantinya, setiap lulusan UWD Pontianak akan menerima sertifikat penguasaan AI setelah dinyatakan lulus.

"Sarana dan prasarana terus dimatangkan, terutama perangkat pendukungnya," pungkasnya. (mrd)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Penggemar Vespa Wajib Melirik! Primavera Tech 2027 Hadir dengan Teknologi Serba Canggih

Penggemar Vespa Wajib Melirik! Primavera Tech 2027 Hadir dengan Teknologi Serba Canggih

Vespa Primavera Tech 2027 hadir dengan jarak tempuh 100 km, motor listrik baru, panel TFT 5 inci, dan fitur smart key.

Pencinta Skutik Sport Wajib Melirik, Yamaha Cygnus X Terbaru Dibekali Teknologi Canggih

Pencinta Skutik Sport Wajib Melirik, Yamaha Cygnus X Terbaru Dibekali Teknologi Canggih

Yamaha Cygnus X terbaru hadir dengan mesin 124 cc, traction control, desain sporty, fitur modern dan teknologi canggih.

Innova Zenix Improvement 2026 Hadir, Teknologi Bertambah Harga Tak Berubah

Innova Zenix Improvement 2026 Hadir, Teknologi Bertambah Harga Tak Berubah

Toyota rilis New Kijang Innova Zenix Improvement 2026 di Pontianak. Dilengkapi fitur canggih Toyota Remote tanpa ada kenaikan harga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer