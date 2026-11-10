UWD Pontianak Gandeng Google Hadirkan Laboratorium AI Pertama di Kalbar

PONTIANAK POST - Universitas Widya Dharma Pontianak akan menghadirkan Laboratorium Artificial Intelligence (AI) hasil kolaborasi strategis bersama Google dalam waktu dekat.

Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak, M. Hadi Santoso mengatakan, laboratorium yang bekerja sama dengan Google Internasional itu akan menjadi yang pertama di Kalimantan Barat, dan keempat di Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat diluncurkan pada akhir November 2026.

"Kami mendirikan laboratorium ini bukan untuk gagah-gagahan ya, atau menjadi yang pertama di Kalbar atau yang keempat di Indonesia. Tapi yang kami lihat itu ilmunya," ungkapnya, Senin (9/11).

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Di tengah pesimisme sebagian masyarakat terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), justru Hadi menilai AI sebagai alat yang harus dipelajari manusia.

Meskipun AI mampu melakukan berbagai hal, namun lanjut Hadi, masyarakat perlu memahami bahwa AI merupakan buatan manusia.

Advertisement "Jadi kita harus belajar dari situ," ujarnya.

Penguasaan AI dinilai memberikan sejumlah manfaat bagi lulusan. Bukan hanya memiliki nilai tambah di dunia kerja, tetapi lebih siap bersaing. Dengan sertifikat penguasaan AI dari Google, lulusan UWD Pontianak memiliki bukti kompetensi yang diakui, bukan sekedar klaim bisa menggunakan AI.

Itu sebabnya, seluruh mahasiswa yang lulus dari UWD Pontianak ditargetkan menguasai AI yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Selain itu, lulusan diharapkan bisa fleksibel dan mampu menciptakan peluang kerja baru.

Terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), pihaknya akan bekerja sama dengan Google untuk melaksanakan pelatihan dan sertifikasi AI. Nantinya, setiap lulusan UWD Pontianak akan menerima sertifikat penguasaan AI setelah dinyatakan lulus.

"Sarana dan prasarana terus dimatangkan, terutama perangkat pendukungnya," pungkasnya. (mrd)