Wakapolda Kalbar Ajak Pelajar Tak Takut Polisi

Gaungkan Gerakan “Polisi Bersama Masyarakat”, Tanamkan Disiplin dan Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

PONTIANAK – Polisi bukan sosok yang harus ditakuti. Sebaliknya, polisi adalah bagian dari masyarakat yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman. Pesan itulah yang disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigjen Pol. Hindarsono di hadapan ratusan siswa MTs Negeri 2 Pontianak, Senin (16/11).

Di lapangan upacara madrasah, Hindarsono mengajak para pelajar mengubah cara pandang terhadap institusi kepolisian. Kedekatan polisi dengan masyarakat, menurut dia, harus dibangun sejak dini, termasuk melalui lingkungan pendidikan.

Advertisement “Jangan memandang polisi sebagai figur yang menakutkan. Polisi lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan sudah sepatutnya selalu dekat bersama rakyat,” tegas Hindarsono saat menjadi pembina apel pagi.

Pesan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan program Polri 2026 bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”, yang mengedepankan pendekatan humanis dan membangun hubungan lebih dekat antara kepolisian dengan masyarakat.

Di hadapan para siswa, Wakapolda juga mengingatkan bahwa kedekatan dengan polisi harus dibarengi kesadaran untuk menjadi warga negara yang tertib dan bertanggung jawab. Salah satunya melalui budaya tertib berlalu lintas.

Advertisement Menurutnya, keselamatan di jalan raya bukan semata-mata urusan polisi. Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Karena itu, kebiasaan mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menghargai sesama pengguna jalan perlu ditanamkan sejak usia sekolah.

Wakapolda saat memberikan arahan.

Suasana apel semakin cair ketika Hindarsono mengajak para siswa berinteraksi melalui sesi tanya jawab. Sejumlah pertanyaan dilontarkan dan dijawab antusias oleh para pelajar. Siswa yang berhasil menjawab dengan baik mendapat apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan partisipasi mereka.

Perhatian juga diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani praktik pengalaman lapangan (PPL) dari Untan, IAIN, dan UPRI, serta para guru dan tenaga kependidikan.