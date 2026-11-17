Ilustrasi - Personel BPBD mengevakuasi warga terdampak bencana banjir, Selasa (17/11/2026). (Antara)

PONTIANAK POST – Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sekadau dan Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), dalam 24 jam terakhir. Kedua daerah tersebut termasuk wilayah terdampak banjir yang tercatat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tiga provinsi dengan total sekitar 11.000 kepala keluarga (KK).

Advertisement BNPB mencatat bencana banjir dalam periode tersebut melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kalbar, dan Bengkulu. Aceh menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni sekitar 10.000 KK.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan di Jakarta, Selasa (17/11), mengatakan data tersebut tercatat hingga Senin (16/11). Dampak terbesar di Aceh terutama terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil.

"Selain di dua kabupaten tersebut, banjir juga merendam sejumlah wilayah lain di Aceh seperti Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, serta melanda Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu," kata dia.

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Hujan Lebat Masih Berpotensi Terjadi

Berton menjelaskan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Aceh hingga Kamis (19/11). Kondisi tersebut terutama perlu diwaspadai pada sore hingga malam hari karena hujan dapat turun secara mendadak.

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peningkatan potensi curah hujan di Aceh turut dipengaruhi Siklon Tropis Akvan kategori 1.

Siklon tersebut terbentuk di Teluk Benggala pada Selasa (17/11) dengan kecepatan angin 40 knot.

Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan tidak memberikan dampak langsung, interaksi siklon tersebut dengan Bibit Siklon 96S di Samudra Hindia bagian barat Sumatera memicu belokan angin dan daerah konvergensi.

"Suhu muka laut yang hangat menambah uap air di atmosfer. Hasilnya, potensi hujan di Aceh dapat meningkat," kata dia.

BMKG secara khusus mengingatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

Kalbar Masuk Wilayah Peringatan Dini Hujan

Selain Aceh, BNPB mencatat peringatan dini siaga hujan intensitas sedang hingga lebat pada Rabu (18/11) berlaku di 13 provinsi lainnya.

Wilayah tersebut meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Menyikapi kondisi cuaca tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diminta memantau informasi resmi dari BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.