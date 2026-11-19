PONTIANAK POST – Penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Zebra Kapuas bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pengendara. Langkah tersebut menjadi upaya mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Pesan itu ditegaskan Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Zebra Kapuas Polda Kalbar saat menggelar patroli dan penindakan pelanggaran lalu lintas di kawasan Asrama Haji Pontianak, Rabu (18/11).

Advertisement Kegiatan dipimpin Perwira Pengendali sekaligus Kasatgas Represif Iptu Nanang Rahendra. Petugas menyasar pengendara yang melakukan pelanggaran kasatmata dan berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

Kasatgas Humas Operasi Zebra Kapuas AKBP Prinanto mengatakan, penegakan hukum dilakukan untuk membangun disiplin berlalu lintas, bukan mencari-cari kesalahan masyarakat.

”Penindakan yang dilakukan oleh Satgas Gakkum di kawasan Asrama Haji ini bukan untuk mencari-cari kesalahan pengendara, melainkan langkah tegas demi menyelamatkan nyawa di jalan raya,” ujarnya.

Advertisement Dia mengimbau masyarakat selalu mematuhi rambu lalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan, baik ketika ada maupun tidak ada petugas kepolisian di lapangan.

Patroli dan penindakan terukur tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama Operasi Zebra Kapuas.