PONTIANAK – Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Barat mulai merintis sistem pendataan tanah wakaf berbasis geospasial melalui program bertajuk Sentuh Wakafku. Langkah ini menjadi upaya membangun basis data mandiri mengenai sebaran tanah wakaf di seluruh wilayah Kalimantan Barat, sekaligus memperkuat perlindungan aset wakaf.

Sebagai langkah awal, BWI Kalbar menggelar pelatihan teknis input data geospasial, Sabtu (21/11). Kegiatan ini diikuti 20 peserta secara langsung dan 95 peserta lainnya secara daring.

Sekretaris BWI Kalbar yang juga Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penais Zawa) Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Drs. Rohadi Fauzi, M.Si., mengatakan pendataan tanah wakaf berbasis geospasial memiliki arti penting dan strategis. Bukan sekadar mengetahui lokasi tanah wakaf, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengamankan dan melindungi aset wakaf.

Advertisement Menurutnya, pemetaan dengan penandaan batas tanah yang jelas dan akurat akan memudahkan pengawasan, mencegah potensi sengketa, serta membuka peluang peningkatan produktivitas tanah wakaf.

“Dengan data dan penandaan batas yang jelas, pengawasan serta perlindungan harta benda wakaf akan lebih mudah dilakukan. Bahkan, hal ini juga dapat mendorong peningkatan produktivitas aset wakaf,” ujarnya.

Peserta yang ikut secara online.

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Rohadi mengapresiasi inisiatif BWI Kalbar yang mengembangkan pendataan secara mandiri. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelatihan tingkat provinsi, tetapi berlanjut secara berkesinambungan hingga ke kabupaten dan kota.

Apalagi, pelatihan ini menghadirkan Puji Hastuti, SP, sebagai narasumber. Ia dinilai berhasil merintis pendataan dan pemetaan tanah wakaf berbasis geospasial di BWI Kota Pontianak. Pengalaman tersebut kemudian menjadi model yang dikembangkan lebih luas oleh BWI Kalbar.

Sementara itu, Koordinator Bidang Data BWI Kalbar, Nur Iskandar, menjelaskan bahwa ketersediaan data wakaf yang dikelola secara mandiri merupakan kebutuhan mendasar bagi BWI. Sebab, pengelolaan informasi dan pengawasan perwakafan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut sebagaimana diamanatkan undang-undang.

“Pada tahap awal ini, kita lebih menekankan sosialisasi dan penguasaan teknis input data. Selanjutnya, kita menuju terwujudnya aplikasi Sentuh Wakafku,” jelasnya.