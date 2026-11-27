Perubahan UU Wakaf Masuk Prolegnas 2027 dan Pasal Wajib Berwakaf

JAKARTA — Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perwakafan Nasional dimulai di Oakwood, Jakarta, dengan menghadirkan tautan hybrid bagi peserta yang hendak membersamai dari berbagai daerah.

Rakernas tahun ini mengusung tematik “Transformasi Ekosistem Perwakafan Nasional untuk Kemandirian Bangsa.”

Advertisement Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Prof. Kamarudin Amin, dalam arahannya menegaskan besarnya peran wakaf dalam pembangunan bangsa. Ia menyampaikan bahwa sebanyak 1.100 Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia berdiri di atas tanah wakaf.

“Nilai appraisal-nya tak ternilai bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.

Prof. Kamarudin juga menyebut Indonesia sebagai negara paling dermawan dalam hal wakaf. Semangat kedermawanan tersebut, menurutnya, harus diarahkan menjadi kekuatan produktif yang terkelola secara profesional dan berkelanjutan.

Advertisement Dalam Rakernas ini, BWI menargetkan 1.000 titik kerja sama wakaf produktif bersama BAZNAS. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari strategi menggerakkan aset wakaf agar tidak berhenti sebagai aset diam.

“Waqf idle akan diproduktifkan dengan berbagai instrumen, dan nadzirnya dibuat kompeten,” tegasnya.

Ia menambahkan, perubahan Undang-Undang Wakaf sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Revisi regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mengejar target produktivitas wakaf nasional hingga menembus Rp2.000 triliun.

Saat ini, pada tahun 2026, realisasi wakaf produktif baru mencapai Rp2,3 triliun.

“Waqf itu enable. Powerful. Semangat!” serunya menutup arahan.