Edi mengatakan, perkembangan teknologi memungkinkan generasi muda mengenal berbagai kebudayaan dunia hanya melalui telepon genggam.

Karena itu, warisan budaya lokal juga perlu diperkenalkan melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Tugas kita bukan menjauhkan generasi muda dari perkembangan zaman. Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka dapat menjadi generasi modern tanpa kehilangan akar budayanya," ujarnya usai pembukaan Festival Budaya Melayu XIV Kalimantan Barat di GOR Terpadu A Yani Pontianak, Minggu (22/11/2026).

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Sejarah dan Tradisi Melayu Jadi Inspirasi Karya Kreatif

Edi mendorong anak muda memanfaatkan ruang digital untuk mendokumentasikan tradisi, mengembangkan karya seni, serta membangun jejaring kebudayaan.

Menurutnya, Pontianak memiliki beragam kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber inspirasi. Di antaranya sejarah Kesultanan Kadriah, tradisi Saprahan, Meriam Karbit, tenun, musik, tari, hingga kuliner khas.

Ia berharap kekayaan tersebut tidak hanya dipertahankan melalui kegiatan budaya secara langsung, tetapi juga diperkenalkan melalui berbagai karya kreatif di platform digital.

"Gunakan teknologi, masuklah ke ruang digital, bangun karya-karya baru, dan perluas jejaring hingga nasional dan internasional. Namun, tetaplah berakar pada jati diri Melayu," pesannya.

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Budaya Lokal Perlu Mengikuti Perkembangan Zaman

Menurut Edi, perkembangan teknologi bukan alasan bagi generasi muda untuk meninggalkan tradisi. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan identitas budaya kepada masyarakat yang lebih luas.

Melalui kreativitas dan pemanfaatan ruang digital, generasi muda diharapkan mampu menghadirkan karya baru yang tetap bersumber dari nilai dan kekayaan budaya Melayu.